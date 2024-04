Galilea Montijo quiere volver a ser mamá

Una de las cosas de las que más se arrepiente Galilea Montijo es el no haber congelado sus óvulos en el pasado. En algún momento tuvo la idea de hacerlo, pero no le prestó tanta atención ya que se embarazó de su primogénito Mateo, de hoy 12 años de edad.

Pero la vida le dio un giro. Luego de su separación del empresario Fernando Reina, al rehacer su vida amorosa con el modelo Isaac Moreno, la conductora del programa Hoy anhelaría nuevamente convertirse en madre.

“Me arrepentí muchísimo de no hacerlo (congelar óvulos) después de convertirme en mamá, pero fue muy rápido, inesperado. Me encantaría volver a ser mamá, de hecho, estoy viendo algún método porque mi reloj biológico terminó muy pronto porque yo sigo siendo una chiquilla”, afirmó la presentadora en entrevista. Gossip Madonna vuelve a México tras 8 años de ausencia con “The Celebration Tour”

La conductora de 50 años de edad buscará la forma de gestar ella misma el embrión, en caso de no lograrlo, revisará otras formas de concretar su objetivo, indicó.

“No sabría si subrogaría vientre, estoy intentando que sea un método en mi vientre, no sé, estoy apenas en pláticas con el doctor, es un rollo de muchas hormonas que te tienes que inyectar, es parar también, me encantaría.

“Para mí, ser madre es lo mejor que te puede pasar, cuando así lo quieres, porque hay mujeres que no está en sus planes y también es súper respetable, para mi ser mamá es lo mejor que me pasó, por eso tengo el anhelo de tener otro”, aseguró Montijo, quien quisiera tener una niña en esta ocasión.

Montijo desfiló este sábado por la alfombra roja de los Premios Platino Xcaret, en Quintana Roo.

Un día antes convivió con la actriz Yalitza Aparicio, incluso se retrató con ella y no descarta en algún momento incursionar en proyectos de actuación a su lado.

“Me encanta lo que ha hecho esa mujer, lo que le ha pasado, cómo lo ha manejado, me parece una chava muy inteligente y la admiro mucho.

“A mí me encantaría (actuar), yo voy al teatro y quiero subirme al escenario, voy al cine y también quiero hacer eso. El tiempo es lo que me hace falta para enfocarme en eso, a cada proyecto le tienes que dedicar tiempo, pero sí me encantaría”, finalizó.