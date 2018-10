Ha sido un honor: Chris Evans se despide del Capitán América

En un emotivo mensaje, Chris Evans anunció su despedida como Capitán América, luego de encarnar el papel por 8 años en la saga de Los Vengadores (The Avengers). Sí, todos estamos tristes por la noticia.

via GIPHY

"Oficialmente cerré mi trabajo en Avengers 4. Fue un día emotivo para decir lo menos. Interpretar este papel durante los últimos 8 años ha sido un honor", escribió el actor en Twitter.

via GIPHY

Evans personificó al superhéroe en seis películas, tres de ellas dedicadas sólo a su personaje, quien se ganó el cariño de millones de fans en todo el mundo.

Ahora, Chris Evans también se despidió de las personas que forman parte de la magia de estas películas.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful. — Chris Evans (@ChrisEvans) 4 de octubre de 2018

"A todos los que están frente a la cámara, detrás de la cámara y en la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido", agregó.

Evans terminó de grabar todas sus partes en la cuarta entrega de Avengers, secuela de Infinity War, y aunque aún no se sabe el título oficial, está prevista a estrenarse en 2019.

Esta entrega cerrará la participación de varios actores en la reconocida franquicia de los estudios Marvel.

via GIPHY





OMG! Sergio Mayer denuncia campaña de desprestigio en hackeo de sus redes

OMG! Disney prepara una nueva versión de película Lilo & Stitch