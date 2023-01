Había amor, pero no triunfó: la historia de (des)amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

La historia de amor entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth empezó en mayo del 2009, cuando ella tenía 16 años y él 19, la primera vez que se vieron fue en una reunión para formar parte de la película The Last Song, dirigida por Julie Anne Robinson; un hilo en Twitter narra como evolucionó su relación desde los inicios, la boda y hasta el divorcio de las celebridades.

La interprete de Hannah Montana y Liam comenzaron a conocerse mejor un mes después cuando empezó el rodaje de la película. Conforme avanzaron los meses y la filmación la química entre ambos creció, así como la atracción pues se llevaban bien tanto en el set como fuera de él, ya que en sus tiempos libres salían a divertirse.

Miley contó en entrevistas a medios estadounidenses lo emocionada que había estado al conocerlo, pues lo consideraba un chico muy genuino.

"Pensé que no quería el papel y que era el típico chico guapo y seguro, hablé con él vi que era la persona más genuinamente preciosa y dulce, la química fue instantánea desde que entró por la puerta y nos volvimos a ver, estábamos emocionados de trabajar y aprender juntos". dijo Cyrus.

“le pagué 10 dólares y le dije ‘sé que le gusto (a liam) pero necesito más detalles’, vino y me dijo 'le gustas' y le contesté ‘ya sé eso idiota quiero saber el resto de la historia y que te diga más cosas’, me pidió más dinero y le dije que se vaya, fue gracioso” pic.twitter.com/OJ4qKG37w0 — flowers🌸 (@milesholy) February 1, 2022

Según declaraciones de la cantante ambos hicieron click desde la primera vez que se vieron, para el final del rodaje de la película fueron captados despidiéndose con un beso en el aeropuerto de Nashville en agosto del mismo año pero las estrellas no confirmaron su relación.

Fue hasta diciembre de 2009 que los actores se besaron en las calles de París, e hicieron público el noviazgo.

en diciembre de 2009 confirmaron públicamente su relación besándose por las calles de parís pic.twitter.com/E6pytMCI4P — flowers🌸 (@milesholy) February 1, 2022

El 2010 lo iniciaron juntos, Miley viajó a Australia para conocer a la familia de Liam Hemsworth, durante esas vacaciones y a los inicios de su relación Liam ya mostraba algunas conductas controladoras y machistas, pues previamente le había pedido a Cyrus que cerrara su cuenta de Twitter porque él no tenía una y ella perdía demasiado tiempo en la relación.

En un paseo que compartieron en Australia el actor se había molestado con Miley por que ella le sugirió usar su bicicleta que tenía una canasta, después de que la bicicleta de él se había descompuesto, a él no le pareció la idea, ya que temía que la prensa le tomara fotos usando una bici con accesorios femeninos, esto lo contó Miley Cyrus en el show de Ellen DeGeneres.

Salieron durante un año, y en agosto de 2010 el agente Liam Hemsworth dio a conocer que la pareja había terminado su relación por que sus tiempos ya no coincidían, peor la separación duró poco y en septiembre estaban juntos de nuevo.

Una boda secreta en Nochebuena

Entre idas y vueltas, en abril de 2011 volvieron a regresar y continuaron su romance hasta 2012 cuando anunciaron su compromiso en la revista Peopple.

“estoy muy emocionada, liam y yo llevamos juntos mucho tiempo y sé que esto es lo que quiero en mi vida, muchos dicen que somos muy jóvenes para casarnos pero la vida es muy corta como para no pasar cada momento haciendo feliz a la persona que te hace feliz de vuelta” - miley pic.twitter.com/2Vhbt5ZzHd — flowers🌸 (@milesholy) February 1, 2022

Aunque hicieron pública la propuesta de matrimonio y la prensa había condenado la propuesta como una acción impulsiva ambos se mostraban entusiasmados, pero una vez más la relación no pudo avanzar y terminaron.

Fue hasta 2016, cuando volvieron a retomar su relación, aunque la vida de excesos de ambos, no cooperaba para que tuvieran una vida tranquila por lo que Miley Cyrus cayó en depresión y sus niveles de ansiedad eran controlados por el consumo de drogas.

Pasaron dos años más, para que motivados por la pérdida de su casa en Malibú después de una ola de incendios que afectó a California, decidieran casarse en una boda secreta el 24 de diciembre de 2018, pero el matrimonio sólo duró 9 meses.

En agosto de 2019 ambos acudieron a firmar el acuerdo de divorcio y sus intentos de estar juntos a lo largo de más de 10 años también se vieron reducidos a cenizas, cuando se pronto cada uno daba perspectivas diferentes de sus vidas, por un lado él deseaba hijos y una vida de familia y ella declaraba que no quería ser una esposa tradicional.

¿Cómo superó el proceso de separación Miley Cyrus?

La cantante supo como dejar atrás la relación tan larga que había construido con Liam Hemsworth, a través de sus canciones mostró lo difícil que había sido para ella dejar atrás una vida de altos y bajos, además la presión que sentía por contener su personalidad extrovertida.

Wrecking ball, la compuso a raíz de su corazón roto, pero la crítica no se hizo esperar y fue señalada por las escenas de desnudez y de expresar parte de su sexualidad, aunque la canción relataba el dolor que aún vivía por su separación.

"cuando piensas en wrecking ball no piensas en mi dolor, no me ves mirando directo a cámara rompiendo esa pared, llorando y pidiendo ayuda, solo recuerdas el desnudo y no sé si es mi culpa o culpa de las mentes programadas a pensar sexualmente" - miley para rolling stone (2020) pic.twitter.com/4pY7p8t2RC — flowers🌸 (@milesholy) February 1, 2022

Enero de 2023 ha sido un año que parece ser el cierre de Miley Cyrus para una etapa de su vida en la que sufrió por no poder sostener una relación con quien decía era el amor de su vida. Flowers, estalló en las plataformas de música y en las redes sociales pues todas sus líneas hablan del amor propio y de cómo superar una ruptura, la canción fue lanzada el 13 de enero, el día del cumpleaños de su exesposo Liam Hemsworth y está plagada de referencias de su historias de (des)amor.