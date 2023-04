Halle Bailey impacta con su interpretación de "Part of You World" como La Sirenita

El live-action de La Sirenita, que será protagonizado por Halle Bailey, no ha parado de dar de qué hablar, por un lado las críticas relacionadas con la inclusión forzada y por otro, las expectativas de una de las historias más queridas por el público infantil, han hecha larga la espera del estreno de la película que será el 26 de mayo.

Todo parece indicar que los detractores de Bailey puedan cambiar de opinión sobre la interpretación de la actriz de 23 años como La Sirenita, pues, recientemente se dio a conocer “Part of Your World”, el icónico tema de la película de Disney.

Puedes leer: Blackpink desata la locura de los mexicanos en su primer concierto en el Foro Sol

Fue la propia Halle quien publicó en su cuenta de Twitter la canción completa interpretada por ella, que ya puede escucharse en varias plataformas.

"¡Dios mío! Todos ustedes ahora pueden escuchar "Part of Your World" completo, interpretado por mí. De Disney's The Little Mermaid en Spotify ¡solo queda un mes para la película!", escribió la actriz.

omg 🥹y’all you can now listen now to the full “Part of Your World,” performed by me 💁🏽‍♀️🥹💗from Disney’s The Little Mermaid on spotify🧜🏽‍♀️🎶 only one month left until the movie ! 💕https://t.co/8Qbqz0x88P pic.twitter.com/DLiidtzw5E — Halle (@HalleBailey) April 26, 2023

Halle Bailey sorprende con su voz al cantar "Part of Your World"

En las redes sociales el tema principal de La Sirenita ha sorprendido a todos, pues la voz de Halle suena muy bien y su interpretación ha conmovido a quienes la han escuchado.

Gossip Myst adapta éxitos musicales de Disney

"¡Halle tu voz es tan hermosa! Se siente tan surrealista que todo esto finalmente esté sucediendo", escribió una usuaria.

"Aww, ella es tan linda. Halle realmente es la Ariel perfecta. Solo sé que Howard Ashman la habría adorado a ella, a su voz, y sería el amigo que más la apoyaría", dijo otra internauta.

“He vuelto a escuchar un par de veces y cada vez he llorado. Ella es un talento tan especial que puedo entender porque el elenco lloró en el set. Simplemente te atraviesa, mágico. Hermosa voz, Halle es una estrella”, fue otro de los comentarios positivos que la estrella de Hollywood recibió.

Jodi Benson, quien interpretó el tema en 1986, felicitó a Halle Bailey por su interpretación y dedicó una de sus historias en Instagram a la joven intérprete.

Historia de Jodi Benson. l Foto: Cortesía Tw @mmdisney200

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Hermoso, mucho amor para tu Halle Bailey", escribió Benson en la historia. Por su parte, Bailey retomó la historia y se dijo agradecida por el reconocimiento.

"Tu aprobación significa el mundo, te quiero", escribió la nueva Sirenita.