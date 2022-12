Mi cáncer está en remisión: Jane Fonda recibe el mejor regalo de cumpleaños

Parece que los milagros de Navidad ya están llegando antes de los previsto pues este día Jane Fonda anunció que su cáncer está en remisión y que "es el mejor regalo de cumpleaños".

A través de sus redes sociales, la actriz dio a conocer su estado de salud escribiendo un emotivo mensaje en la que aseguró que le ha ganado la batalla al cáncer, por lo que suspenderá de inmediato la quimioterapia que estaba recibiendo.

"La semana pasada me dijo mi oncólogo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada", expresó la artista de 84 años.

LATEST BLOG POST: BEST BIRTHDAY PRESENT EVER!!! https://t.co/l3H5jxEr40 pic.twitter.com/R8X8GBXqxj — Jane Seymour Fonda (@Janefonda) December 15, 2022

Además, Fonda agradeció el apoyo de su público y la gente que se dedicó a orar por ella, mandándole sus buenos deseos.

La actriz estadounidense fue diagnosticada con la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, y lo hizo público también por redes sociales el pasado mes de septiembre.

En aquel momento anunció que se sometería a un tratamiento de quimioterapia por seis meses. Según contó hoy, recibió dicho tratamiento en cinco ocasiones.

Jane Fonda, toda una activista

Pese a su estado de salud, la actriz ha seguido con su labor de activista e incluso asistió a la primera manifestación presencial de Fire Drill Fridays

Dicho proyecto es encabezado por ella con el que pretende llamar la atención sobre el cambio climático y llama a la desobediencia civil y la divulgación.

Just last week, Speaker Pelosi told me to rock the boat for climate action. So why is she allowing the #DirtyDeal — which guts environmental protections for people & climate — to come to a vote this week?! Nancy, please don't let this be your legacy. pic.twitter.com/ib50CpGAVY — Jane Seymour Fonda (@Janefonda) December 6, 2022

La primera vez que la ganadora al Oscar habló sobre su enfermedad no dejó de señalar que los combustibles fósiles y los pesticidas son causantes de cáncer.

Además de su trabajo como activista, Fonda ha participado en proyectos como "80 for Brady", una película de comedia que se estrenará en febrero de 2023 en la que comparte créditos con Sally Field, Rita Moreno, Lily Tomlin y Tom Brady.