"No es un momento de celebración": Amaia Montero rompe el silencio tras preocupar a sus fans

Amaia Montero ha roto el silencio y tras varios rumores sobre su estado de salud luego de una preocupante fotografían que publicó en redes el pasado mes de octubre, ahora cuenta un poco sobre cómo se encuentra.

La cantante había compartido una imagen en su Instagram con la leyenda "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida", donde se mostraba descuidada y desmejorada.

Lo anterior, alertó a sus fanáticos, quienes se preocuparon por ella, pues consideraban que tal vez se encontraba atravesando problemas de depresión.

Así fue como la estrella publicó en su cuenta oficial. | Foto: Instagra @amaiamonterooficial

Posteriormente, paparazzis captaron a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh saliendo de una clínica, donde se especula estuvo internada por cerca de un mes.

Ahora ha sido la revista española Socialité, que consiguió las primeras declaraciones de la intérprete, quien señaló aún no estar preparada para explicar lo que le ha ocurrido

Y que aunque no dio detalles sobre dónde ha estado este tiempo sí habló sobre las fiestas decembrinas que se avecinan, asegurando que para ella "no es momento de celebración".

"Saben cómo soy de reservada en mi ámbito personal y mucho más en algo así", dijo Montero.

De igual forma, dejó en claro su molestia con algunos medios de comunicación por la manera en la que ella siente que han tratado la noticia y a su familia.

"Bastante heavy han sido los medios con mi familia", manifestó la cantante, que solo está centrada en recuperarse, su familia la ha arropado mucho.

Por otro lado, la cantante apareció en sus redes para responderle a su amigo Miro Gonzálo por el apoyo que le ha dado en las últimas semanas públicamente.

"Amaia es una gran personas con u corazón que no le cabe en el pecho. Todos tenemos malas épocas", dijo su compañero.