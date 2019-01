Jeff Bridges honra la herencia familiar

Nacido en Los Angeles, California el 4 de diciembre de 1949, Jeffrey Leon Bridges, su nombre real, comenzó su carrera con sólo un año de edad, al tener una breve participación como un bebé en una estación de tren en la cinta The company she keeps.

Su trabajo profesional comenzó en 1958, con la serie Sea hunt, donde compartió créditos con su padre, el dos veces nominado al Premio Emmy, Lloyd Bridges, y su hermano Beau Bridges, dos veces ganador del Globo de Oro y con quien hizo la película Los fabulosos hermanos Baker, sobre dos pianistas de jazz que trabajan en los bares de Seattle para ganarse la vida.

Gossip Ellos son los nominados a los Golden Globes 2019

A los 21 años hizo su primera película para cine en Halls of anger, con la dirección de Paul Bogart. Pero fue en 1971 que Bridges logró su primer gran éxito al participar en The last picture show, donde fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Tres años después fue postulado nuevamente al Premio de la Academia en esta categoría con Thunderbolt and Lightfoot.

Su primera nominación al Globo de Oro ocurrió en 1985 por su trabajo en la cinta Starman, dirigida por John Carpenter. En 1992 obtuvo otra mención como Mejor Actor por su papel como Jack en The fisher king de Terry Gilliam, y una más en 2001 por su interpretación como el Presidente Jackson Evans en The contender, de Rod Lurie.

Jeff Bridges ganó el Globo de Oro y el Oscar gracias a su actuación en Crazy heart, una cinta dirigida por Scott Cooper. Aquí, el actor dio vida a Otis Bad Blake, un alcohólico de 57 años que alguna vez fue una estrella de la música country. Por este personaje, el actor también ganó un Spirit Awards y un Screen Actors Guild Award.

Derivado del éxito de esta película, Bridges también lanzó un disco homónimo como cantante en 2011, el cual entró en el top 25 de los discos más vendidos de Billboard en su lanzamiento. Previamente había lanzado Be here soon en el año 200, y tras el éxito de su segundo álbum presentó Sleeping tapes en 2015.



Ver esta publicación en Instagram I'm supporting @helpforheroes by accepting the #orangejacketchallenge nomination from my fellow Statesman @channingtatum and passing on to the ultimate villain @juliannemoore #kingsman @kingsmanmovie Una publicación compartida de Jeff Bridges (@thejeffbridges) el 22 Sep, 2017 a las 11:10 PDT

Bridges también ha sido escritor, The dude and the zen master es el libro que realizó en colaboración con Bernie Glassman, un sacerdote budista y activista social que contiene frases de la cinta The big Lebowsky, donde él participa. Asimismo ha narrado algunos documentales como Lost in La Mancha, sobre la cinta El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega estos honores, dijo que Jeff Bridges recibirá el Cecil B. DeMille Award por su “brillante trabajo a través de diversos géneros en los que ha capturado los corazones y mentes de las audiencias de todo el mundo por más de seis décadas”.