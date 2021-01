Juan Carlos Iracheta, "el hombre del clima", muere víctima de Covid

Juan Carlos Iracheta, famoso meteorólogo del programa “Hoy Mismo”, falleció a las 18:00 horas de ayer, víctima de Covid-19.

Su viuda, María García Esperón, fue quien hasta hoy informó del deceso con un mensaje en redes sociales, donde lo despidió, reconociendo el gran legado que dejó a su paso.

Brilla y sonríe en paz mi esposo, el gran Juan Carlos Iracheta y deja un legado con intenso calor humano. Se fue con una sonrisa y recomendando el mejor ejercicio para fortalecer el corazón: inclinarse para levantar a quien mas lo necesita ⁦@fede_iracheta⁩ pic.twitter.com/EcqhaLGJg2 — María García Esperón (@MGarciaEsperon) January 26, 2021

Asimismo, Televisa Espectáculos confirmó su muerte por coronavirus y destacó su trabajo a lado de Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero y Juan Dosal.

Por otro lado, su hermano, Sergio Iracheta agradeció los mensajes de condolencias y exhortó a sus seguidores a cuidarse ante la gravedad de la pandemia.

Juan Carlos Iracheta, quien fue meteorólogo del programa ‘Hoy Mismo’, falleció víctima de Covid-19.

Se le recuerda por su frase: “Que tenga usted un día de intenso calor humano.”

Trabajó al lado de los periodistas Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero y Juan Dosal.



Descanse en Paz pic.twitter.com/7bBuRIaivu — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) January 26, 2021 Agradezco profundamente las condolencias recibidas por el fallecimiento de mi hermano Juan Carlos.

La pandemia está en su peor momento, debemos seguir cuidándonos. — SERGIO IRACHETA (@13_iracheta) January 26, 2021

"Calor humano"

Aunque el ambiente fuera gris, Juan Carlos Iracheta siempre decía al auditorio “espero que tenga usted un día de intenso calor humano”.

Y con esa frase será recordado el autor de "El perico consentido" o "La ciencia recreativa", cuya presencia como hombre del clima en el programa "Hoy mismo", que conducía el periodista Guillermo Ochoa, marcó su paso en los medios electrónicos desde los años 80 y hasta el 2000, cuando se retiró.

"Mundo Latino" y "Nuestro Mundo", fueron otros de los programas en los que participó, de acuerdo a la semblanza de Noticieros Televisa, la empresa donde colaboró con el pronóstico del tiempo, como entrevistador y haciendo experimentos científicos.

En 2012 abrió su cuenta de Twitter y un blog en los que continuó su labor de divulgación de la ciencia.

Lo despiden en redes

Sus ex compañeros Guillermo Ochoa y Heriberto Murrieta, se despidieron de él y lo recordaron como uno de los mejores científicos de México.

De igual forma, Fernando Schwarchtz y Toño de Valdés, ofrecieron sus condolencias, así como otras personalidades del medio.

En últimas fechas se sumergió a las redes digitales, actualizando su blog personal, donde se definió como “el meteorólogo de confianza” y compartía algunas de sus actividades; además de una página de YouTube, en la cual su última actividad fue hace cuatro semanas.

Me acabo de enterar y espero que no sea cierto: falleció Juan Carlos Iracheta, el hombre del tiempo y de los experimentos divertidos en Hoy Mismo. Sí, por desgracia, ocurrió así, mi pésame a sus deudos. Con el corazón. Fue extraordinario. — Guillermo Ochoa (@gochoalavidava) January 26, 2021 Murió Juan Carlos Iracheta, el barbado ingeniero físico y meteorólogo que daba el estado del tiempo y hacía divertidos experimentos en Hoy Mismo en los años ochenta. En la imagen aparecemos junto a Lourdes Guerrero, Guillermo Ortega y Juan Dosal. Un recuerdo muy cariñoso para él. pic.twitter.com/kI3a3HoevT — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) January 26, 2021 QEPD el hombre del clima Juan Carlos Iracheta pic.twitter.com/gIulXnIhj8 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) January 26, 2021 QEPD Juan Carlos Iracheta, pionero de la información del clima en la TV en México y entrañable compañero... pic.twitter.com/XMAQ3cNiNh — Antonio de Valdés (@adevaldes) January 26, 2021 Me entero con tristeza del fallecimiento de Juan Carlos Iracheta. Tuve el gusto de tratarlo cuando fui reportero de Hoy Mismo de 1981 a 1982. Era súper interesante y divertido escucharlo. Mis condolencias a sus amigos y familiares, en especial a @13_iracheta. Abrazo solidario pic.twitter.com/aOEhdR4Km5 — Miguel Bárcena (@BARCENAMIGUEL) January 26, 2021 Me entero del fallecimiento de Juan Carlos Iracheta, quien daba el clima hace muchos años en Televisa.



Lo recuerdo mucho y su frase era genial:



"Espero que tenga usted un día de intenso calor humano"



Tenía 80 años. pic.twitter.com/3AETkQ6xO6 — Pedro C. Piña Loredo (@PedroPinaLoredo) January 26, 2021 Se nos fue el hombre que hizo la divulgación científica divertida🧪 y a muchos de nosotros, de niños y jóvenes, nos invitó a interesarnos en investigar las cosas y sus causas. El meteorólogo 🌦️de la tele📺, Juan Carlos Iracheta. "Que tengan un día de intenso calor humano". QEPD. — Iñaki Manero (@inakimanero) January 26, 2021