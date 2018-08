Kevin Spacey suma otro caso de agresión sexual en Los Ángeles

La fiscalía de Los Ángeles recibió una segunda denuncia de agresión sexual contra el actor Kevin Spacey, caído en desgracia por otras múltiples acusaciones de abuso.

"Un caso de agresión sexual fue presentado ayer (21/8) en nuestra oficina por parte del departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, que involucra a Kevin Spacey. Está bajo revisión", dijo el miércoles a la AFP Greg Risling, un portavoz de la fiscalía.

Otra investigación había sido abierta en abril por una denuncia sobre un supuesta agresión en 1992, que involucra a un hombre.

Risling no precisó detalles sobre esta nueva denuncia o el estado de la anterior.

El dos veces ganador del Óscar fue objeto de más de una docena de señalamientos de ataque o acoso sexual en el surgimiento del movimiento #MeToo, que comenzó con la caída del exproductor Harvey Weinstein.

Tiene también investigaciones abiertas en Londres, donde dirigió The Old Vic Theatre entre 2004 y 2015, y en Nantucket, un lujoso balneario cerca de Boston.

La primera denuncia que se hizo pública fue la del actor Anthony Rapp, de 46 años, que aseguró que el actor abusó sexualmente de él con 14 años, en 1986.

Spacey se disculpó con Rapp, afirmando no recordar el incidente, pero mantuvo silencio desde que se multiplicaron los señalamientos en su contra, como el de un actor que bajo anonimato dijo al portal Vulture que Spacey trató de violarlo en 1984, cuando tenía 14 años.

El declive

Lo mismo con ocho miembros del equipo de producción de "House of Cards", que también denunciaron el comportamiento "depredador" del actor.

A raíz de las primeras acusaciones de abuso en su contra, Spacey fue despedido en noviembre de la serie política y eliminado de las escenas del último filme de Ridley Scott, "Todo el dinero del mundo", donde fue reemplazado por Christopher Plummer.

La última película en la que trabajó se estrenó el viernes pasado con un estrepitoso fracaso. No llegó a recaudar 700 dólares de taquilla en su primer fin de semana en cartelera.

