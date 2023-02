¡La reina ha vuelto! Rihanna se roba los reflectores en show del Super Bowl

Después de seis años de ausencia de la música, Rihanna regresó este domingo en uno de los eventos más esperados del año: el medio tiempo del Super Bowl.

La cantante barbadense, conocida por sus éxitos pop y su carrera exitosa en la industria de la moda y la belleza, ofreció un espectáculo que dejó al público sin aliento en el estadio y a través de la televisión.

La larga espera de los fans de Rihanna por nueva música de la superestrella parece estar por terminar, ya que un anuncio oficial confirmó que lanzará un nuevo tema después de casi siete años sin publicar un álbum inédito.

Unreal. @Rihanna #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/ffPJk08ygg — NFL (@NFL) February 13, 2023

Con una producción limitada y un repertorio lleno de éxitos, Rihanna comenzó su actuación con "Bitch Better Have My Money" vestida rojo, mientras levitaba en el aire sobre una plataforma de cristal.

Durante su espectáculo de 13 minutos, la ganadora del Grammy repasó canciones como "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Work" y "Umbrella", concluyendo con "Diamonds".

La actuación de Rihanna en el Super Bowl ha despertado rumores de embarazo debido a lo que parecía ser una barriguita en el escenario. Sin embargo, la artista todavía no ha confirmado o negado estos rumores.

Durante su prolongado parón, Rihanna sólo lanzó un single en solitario, "Lift Me Up", de la banda sonora de "Black Panther: Wakanda Forever", el pasado octubre.

Ahora, con su regreso a los escenarios en el medio tiempo del Super Bowl, parece que los fans de Rihanna tendrán mucho más de lo que disfrutar en el futuro.