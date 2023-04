Los sets le sonríen a Poncho Herrera: 2023 estará lleno de estrenos para el actor

MADRID. Para Alfonso Herrera este es un año de cosechar frutos, sin dejar de seguir sembrando. Después de participar en series como El exorcista y Ozark, el actor da un salto al cine en inglés con la película Rebel Moon que dirige Zack Snyder para la plataforma de streaming Netflix.

Sigue leyendo: Actores de ¡Que Viva México! agradecen promoción a AMLO tras críticas a la película

Aunque no se sabe aún si esta historia se proyectará en las salas de cine, su estreno está programado para fin de año y se trata de la primera oportunidad del actor mexicano para seguir expandiendo su carrera en el mercado internacional de la mano de un género que tiene muchos fans: la ciencia ficción.

Rebel Moon, será la presentación de una historia que desean convertir en franquicia, con secuelas y precuelas. Narra la historia de una lucha interplanetaria, con un villano que se quiere apropiar de un planeta agrícola y una guerrera que tratará de impedirlo.

Alfonso Herrera, cuyó papel aún no se describe dentro de la trama, está maravillado con la sencillez del director Zack Snyder, con quien trabajó el año pasado en la filmación.

A su paso por la alfombra roja de la X edición de los Premios Platino, evento al que acudió como presentador, platicó cómo fue convivir de cerca con el cineasta.

La película ¡Que viva México!, en la que participa, ya acumuló 72 millones de pesos en taquilla y un millón de espectadores | Cortesía

"Lo que me sorprende de Zack es que escribe, dirige, fotografía y lo ves en su silla tranquilo. Disfrutando con todo el equipo de trabajo, con sus actores, poniendo música, hablando de las canciones y cómo esa canción se inspiró para hacer una película".

Poncho agregó que durante la filmación incluso tuvo la sensación de estar en un rodaje pequeño, por lo que al salir le parecía sorprendente que en una producción de ese tamaño existiera tanta cercanía con el director.

"Ese es Zack, puede ser una monstruosidad en temas de trabajo, pero tú llegas al set y se enfoca en lo más importante que es la historia y la relación entre los personajes", dijo.

Entre el elenco que lo acompaña figuran Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Sofia Boutella y Ray Fisher. De acuerdo con el actor, el aprendizaje que tuvo a partir de este trabajo no sólo involucró al director, también tuvo que ver con sus compañeros.

"Cuando terminé la película, le dije a los compañeros no sé si vuelva a repetir una experiencia así, pero me llevo esto y lo voy a atesorar como algo único. Fue algo muy grande, y no solamente lo digo en un tema emocional, sino en un tema de estar en una producción de esas características, y lo agradecí".

Gossip Con alfombra roja anuncian estreno de la película ¡Qué viva México!

GRABA CINE EN ARGENTINA POR PRIMERA VEZ

Además de este proyecto, recientemente terminó la filmación de la cinta "Tesis sobre una domesticación", su primer proyecto cinematográfico en Argentina.

La historia sigue a una abogada transexual, quien reta a la comunidad conservadora donde vive adoptando a un bebé junto con su esposo.

En su opinión se trata de una historia muy poderosa, que sólo podía ser contada a partir de la creatividad de una gran guionista, como lo es Camila Sosa Villada, quien se basó en su propia novela.

"Es una tremenda escritora, creo que es de las mejores plumas que tenemos en Latinoamérica. Es una excelente escritora ella escribe el guion basado en su novela, y también actúa. Es una tremenda actriz, espero regresar a rodar pronto en Argentina".

Además, Alfonso está presente en el cine nacional, es el protagonista de la película mexicana más taquillera en lo que va del año. ¡Que viva México!, que describe la polarización actual de la sociedad se mantiene en cartelera a cinco semanas de su estreno.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La cinta de Luis Estrada ya acumuló 72 millones de pesos en taquilla y un millón de espectadores.