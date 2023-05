Manolo Cardona debuta como director en Uno para morir

Hace casi tres décadas, Manolo Cardona debutó como actor en la serie colombiana Padres e hijos. Su sueño era convertirse en un gran intérprete y al lograrlo, su siguiente meta era ser director de sus propios proyectos; hoy, ese sueño se cristalizó.

Fueron años de trabajo, pero por fin estrenó su ópera prima titulada Uno para morir, thriller psicológico que aborda la historia de siete personas encerradas, misteriosamente, en una mansión en el Pacífico mexicano. Ninguno sabe por qué está ahí y rápidamente una voz, les dice por los altavoces que ellos están ahí para participar en un juego.

“Son tres reglas muy simples, la primera es que uno de ellos debe de morir, el segundo es que el o la elegida tiene que estar de acuerdo con su propia muerte y la tercera es que nadie puede elegirse a sí mismo, tienen una hora para decidir quién va a morir o si no, todos morirán."

“A partir de esta premisa se va a desenvolver esta historia que resolverá las interrogantes de ¿qué va a pasar?, ¿quién va a morir?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿por qué están ahí?, ¿quién se va a salvar? Van a salir a flote muchas verdades que van a tener al público bastante sorprendido”, afirmó en entrevista Cardona.

De niño, cuenta, consumía mucho contenido asiático, eso lo inspiró para desarrollar su propia historia de ficción, motivado también por las nuevas formas de abordar las tramas.

“Hay dos referencias bastantes fuertes para la creación de esta película que es toda la cinematografía coreana específicamente de uno de mis directores favoritos, Park Chan-Wook que son Oldboy: Cinco días para vengarse (2003) y Señora Venganza (2005) y en Latinoamérica había un capítulo de una de las secuencias de Relatos salvajes (la película coral argentina de 2014) que me gustó mucho y a partir de ahí nos inspiramos para crear este universo y esta historia”, sostuvo Cardona quien también funge como protagonista.

Junto al colombiano, se unen Maribel Verdú, Adriana Paz, Tiago Correa, Carla Adell, Dagoberto Gama y Fernando Becerril, este último fallecido en febrero pasado.

Esta película es en memoria de Fernando Becerril, quien es uno de los actores y fue su última película y se la dedicamos a él

“El proceso de casting fue arduo y grande. Maribel cuando le mostré el guión, de inmediato quiso participar y, para mí, eso fue una bendición porque ya sabemos el talento de actriz que es y ella es luz en el set, es una mujer muy alegre, profesional que siempre da lo mejor de sí y da armonía en el set y eso se agradeció mucho”, sostuvo.

Al ser su debut como director, Cardona mandó previamente su guión a distintos colegas tanto escritores como directores con el fin de que le dieran alguna retroalimentación; esto ayudó en gran medida a no perder de vista el foco de su historia, reveló.

“Defino mi vida con mucho agradecimiento, humildad, con pasos firmes de disciplina, de generación de empleo con nuestra empresa y creación de contenidos e historias y ojalá sirva de inspiración para mucha gente que como yo vino desde abajo, que me tocó hacer esto, nadie me ha regalado nada, me ha tocado luchar y hemos pasado por miles de situaciones, pero nunca he desfallecido en la lucha y siempre he salido adelante, estoy muy agradecido con la vida, por las oportunidades que me da”, aseguró.

Uno para morir ya se encuentra disponible a través de la plataforma Paramount+

Por otro lado, Cardona compartió que ya trabaja en su siguiente filme, en esta ocasión abordará una historia sobre hechos verídicos acontecidos en Colombia; aunque no quiso revelar qué momento de la historia plasmará, adelantó que se encuentra en proceso de investigación.

“Trataremos de cuando terminamos la investigación y comencemos la escritura, veremos qué tanto necesitamos ficcionar para que podamos narrar bien esta historia y el arco dramático de los personajes sea interesante para el espectador”, finalizó el histrión.