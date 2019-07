María León confiesa que es víctima de discriminación

Para María León tiene un significado especial haber sido la encargada de cerrar el concierto en el Zócalo Capitalino con motivo de la 41 Marcha del Orgullo LGBT+ que se llevó a cabo este fin de semana en la Ciudad de México. Y es que la cantante confiesa que a pesar de no ser homosexual ha sufrido ataques de homofobia por parte de personas que la atacan y aprovechan el anonimato en las redes sociales para ofenderla, pensando que es lesbiana.

“Mucha gente cree que soy lesbiana o bisexual, puedes encontrar miles de notas sobre eso y yo no tengo ningún problema. Sin embargo, muchas personas que lo creen y no comulgan con esto me han escrito cosas duras, súper ofensivas, pensando que soy lesbiana”, dijo la cantante en entrevista exclusiva posterior a la conferencia con El Sol de México.

La cantante que se dio a conocer como vocalista de Playa Limbo, aseguró que estas experiencias que ha tenido le han ayudado a empatizar mucho más con la comunidad, a sentirme una de ellas, más allá de si me gusta (una mujer) o no, porque yo he sentido ese prejuicio y he vivido esa discriminación, esas palabras son muy dolorosas”.

María León urgió a evitar estas prácticas, pues consideró que hay a quienes esto puede afectarles de manera grave. “Igual y yo ya tengo la piel muy gruesa porque ya son muchos años que me han atacado por todo, pero una persona en busca de su identidad que recibe este tipo de comentarios puede generar algo importante en su vida”, dijo.

La intérprete de Se te salió mi nombre y Sola admite que estos ataques en su cinta lo único que han hecho es enamorarla de esta causa y sentirse más cercana a la comunidad LGBT+.