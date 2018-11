María León le canta a sus examores

María León, a dos años de haber salido de Playa Limbo, empieza a dar pasos firmes en su carrera como solista, primero dio la sorpresa con Inquebrantable y ahora no deja dudas de su talento con Se te salió mi nombre, segundo sencillo que como ella misma explica, “contiene muchas confesiones personales”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, María se sincera con su público y explica que arrancar desde cero fue un paso difícil, “creo que fue una buena decisión para los dos, por mi parte me dio fortaleza y mayor seguridad, pues tuve que construir todo desde cero y por si fuera poco, vino la separación con mi pareja, eso me llevó a crear estas cinco canciones que componen mi álbum, son historias de amor, cada una representa una etapa, y vaya que son difíciles de superar cada una, pues fue una relación de cinco años y no es fácil que te digan que ya no le haces falta”, expresó.

María dejó en 2016 a Playa Limbo para protagonizar la primera serie musical de Telemundo titulada Guerra de idolos, al concluir, viajó a Estados Unidos para encontrar ese sonido único, que estuviera totalmente segura de que era lo que deseaba cantar.

Foto: Adrián Vázquez

Durante un año y medio, la compositora buscó un sonido fresco y bailable, pero con un mensaje claro que le permitiera encontrar su lugar en la escena y en el dolor del corazón encontró la respuesta.

Se te salió mi nombre, refleja el sentir de todo enamorado que se queda con el corazón roto, “la idea es transformar una ruptura en algo divertido y entender que si alguien estuvo contigo y si se le sale tu nombre estando con alguien más, es porque algo bueno hiciste en la relación y porque al final eras más valioso”, expresó la cantautora. “Aunque también es el sueño de todos, que cuando esté con otra persona la llame con tu nombre y se les eche a perder el momento”, comentó acompañado con risas.

La jalisciense recordó que la música llegó a su vida desde muy pequeña y más en su natal Guadalajara, acompañada siempre de mariachis, “mi abuelito tenía una cantina abajo en la casa, todos los fines de semana cuando descubrí que la música era mi pasión, bajaba y cantaba por algunas horas en el lugar, eso me dio muchas tablas y el manejo de un escenario, ahora que grabé esta canción al inicio tiene una entrada con trompetas y mariachi y lo hizo el Mariachi de Tecatitlán, ellos en una charla me dijeron que tocaron mucho tiempo en la cantina de mi abuelito y me dijeron que a veces acompañaban a una chica gordita que cantaba bien, yo me moría de la risa, porque les dije que esa joven era yo”, explicó León.

“Inquebrantable es un disco con cinco canciones que todas forman una historia. Está la etapa del rompimiento, luego el duelo, la superación, la aceptación y por último la liberación, creo que cada canción habla de cada una de ellas, todos las conocemos y para curarnos nada mejor que un mariachi y un buen mezcal o tequila”, expresó la cantante.

Foto: Adrián Vázquez

Pero reveló que además de cantar, el ejercicio le ayudó a no hundirse en depresiones, pues es una ferviente participante del Pool Dance, “sí, me encanta moverme con soltura, me siento libre cuando doy vueltas y vueltas, se ve fácil pero yo aprendí a dominarlo con varias caídas, algunas no muy cómodas”, dijo entre sonrisas María, quien diariamente le dedica tres horas al ejercicio.

Por otra parte, comentó que se encuentra de gira con este material por todo el país, aunque será difícil que sus fans la vean aquí en la Ciudad de México, “Vamos de frontera a frontera y por si fuera poco también llegaremos a Bolivia, pero falta mucho para cerrar el año, así que ya veremos”, expresó León quien también reveló otros secretos que definirán su carrera.

“Sí, estoy también tomando clases de baile y actuación en Estados Unidos, después de trabajar en el cine con una pequeña participación me ofrecieron dos proyectos en series pero decidí dejarlas pasar, pues quiero prepararme mejor y estoy en la seria decisión de invertir en mi tierra, ya que quiero sacar a la venta mi propia marca de mezcal” finalizó María León, quien invitó a sus seguidores a escuchar este tema que cuenta con la participación del mariachi Vargas de Tecatitlán.