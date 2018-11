Pixies enciende a más de 100 mil en plancha del Zócalo

El Zócalo Capitalino se volvió una pista de baile y una zona de recuerdos para los 100 mil asistentes que se dieron cita este sábado que escucharon a Pixies en este lugar. ‬

‪La agrupación estadounidense que volvió a México luego de tres años de ausencia, ofreció un show gratuito en la Plaza de la Constitución como parte de la Semana de las Juventudes, donde sedujeron desde el principio con Gouge Away, I’ve Been Tired y Subbacultcha. ‬

‪La banda integrada por ‬Black Francis, David Lovering, Joey Santiago y Paz Lenchantin no dejó de tocar en ningún momento. Desató algunos gritos de emoción y uno que otro baile con Herr Comes Your Man y Vamos, que pusieron a bailar a la gran mayoría de los 100 mil asistentes que se estima fueron parte de la fiesta en la plancha del Zócalo.

A pesar de la expectativa, la energía tardó en llegar a su máximo. Y mientras algunos tiraron la toalla y salieron poco a poco, los que se quedaron pudieron descubrir los más enérgicos hits de la banda como Dead o Broken Face. ‬

Vinieron algunos covers a Neil Young con Winterlong o a The Jesus and the Mary Chain con Head On, que para Los más expertos fue un placer en el oído, mientras que para otros tantos era oportunidad para echar ojo al celular o buscar quien vendiera cigarros o cervezas. ‬

La locura se desató en Isla de Encanta, donde mientras Black Francis cantaba en español, el público organizaba el slam en algunas zonas, donde los que ya tenían unas copas de más eran los primeros en caer.

‪Luego de casi dos horas, el grupo se acercó al cierre con Debaser, Wave of Mulation, Tame y Gigantic, con la que tuvieron una salida en falso que provocó una rechifla por parte de los asistentes.‬

El grupo no se podía ir sin antes cantar Where Is My Mind, que fue con la que cerraron esta velada‪ que fue celebrada entre un público homogéneo en edades y sexos. ‬

‪Luego de estos conciertos, Pixies ofrecerá dos shows más en el Teatro Metropólitan el día lunes y martes.

Esto fue un poco de lo que se vivió con Pixies en el Zócalo de la Ciudad de México en la #SemanaDeLasJuventudes pic.twitter.com/pWCOLwey5t — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 11, 2018