Miguel Bosé presentó su segundo libro en la FIL Guadalajara 2022

El cantante Miguel Bosé está de visita en Guadalajara, con motivo de la Feria Internacional del Libro (FIL), donde presentó su libro “Bosé, historia secreta de mis mejores canciones”.

A decir del propio cantautor español, el libro es “muy divertido”, porque no hay que empezar en la primer página, sino que da posibilidad de elegir qué leer, ya que explica 60 canciones, incluyendo las que más le gustan, entre ellas “Si tú no vuelves”, “Cuando el tiempo quema” y “Mirarte”, estas dos últimas menos conocidas.

Incluye también la historia de las canciones más exitosas, como “Morenamía”, “Nena” y “Amante Bandido”, además de algunas que fueron elegidas por sus propios fans, fotografías inéditas y portadas de discos.

Foto: Aurelio Magaña | El Occidental

“Es un objeto de regalo para quienes no es lector, porque buscas, salteas, picoteas y eliges la canción que más te guste, este libro es muy ameno”.

Consideró a la FIL como la feria más importante en lengua hispana y se dijo feliz de estar por segundo año en el encuentro literario de Guadalajara, afirmando que es asiduo lector y escritor.

“La escritura ha sido siempre parte de mi vida, mucho antes de empezar a cantar y hacer música, yo escribí. Escribo todos los días de mi vida, respiro y escribo, a veces no como, a veces no duermo, pero escribir siempre y entrar en la FIL y ser parte de ferias del libro es una nueva faceta complementaria que desde el año pasado se abre y se añade”.

Foto: Aurelio Magaña | El Occidental

Miguel Bosé estuvo también en la FIL 2021, donde presentó su primer libro “El hijo del Capitán Trueno” y afirmó que, como todos los escritores, se inspira en otros artistas y le gusta sentirse inspiración para alguien más.

“De la misma manera que yo he sido inspiración, yo me he inspirado en artistas que eran grandes y para mí se convirtieron en ídolo, músicos, cantantes, poetas, escritores, es algo que pasa”.

