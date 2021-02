Adiós Screech: muere Dustin Diamond, el icónico actor de "Salvados por la Campana"

Dustin Diamond, famoso por interpretar el personaje de Samuel “Screech” Powers en la exitosa serie “Salvados por la campana”, murió a los 44 años a causa de cáncer de pulmón.

De acuerdo con el portal TMZ, fue su representante quien dio a conocer la noticia sobre su fallecimiento, señalando que la novia del actor estuvo a su lado durante el deceso.

En días previos, su representante informó que "su condición había empeorado enormemente desde la semana pasada" y que habían intentado llevarlo a cuidados paliativos.

Cáncer terminal

Fue a mediados de enero cuando se reveló que el artista había sido internado en un hospital de Florida a la espera de un diagnóstico, el cual resultó en cáncer de pulmón, en fase 4.

Diamond se encontraba recibiendo tratamiento, incluyendo sesiones de quimioterapia, sin embargo, el cáncer que padecía ya era terminal y llevaba un mes internado en el hospital.

Elenco se despide de Screech

Mark-Paul Gosselaar, quien interpretara a Zack Morris en la serie, recordó algunos de sus momentos con Diamond y expresó sus condolencias a la familia.

"Estoy profundamente triste por el fallecimiento de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Mirando hacia atrás en nuestro tiempo trabajando juntos, extrañaré esas chispas crudas y brillantes que sólo él pudo producir. Un pastel en tu cara, mi camarada".

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade. — Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021

Por su parte, Tiffani Thiessen, quien dio vida a Kelly Kapowski, también compartió su tristeza por el deceso del actor.

"Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de mi antiguo coprotagonista. La vida es extremadamente frágil y es algo que nunca debemos dar por sentado".

Y finalmente Mario Lopez, quien fuera A. C. Slater, envió un emotivo mensaje acompañado de una foto donde sale abrazando al artista.

"Dustin, te extrañaré mi hombre. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado. Las oraciones por tu familia continuarán".

Dustin, you will be missed my man. The fragility of this life is something never to be taken for granted. Prayers for your family will continue on... pic.twitter.com/BnxY9XgN5g — Mario Lopez (@mariolopezviva) February 1, 2021

Vida llena de escándalos

El artista inició su carrera con pequeños papeles en “Yogi’s Great Escape” y la serie “It’s a Living” en 1987, sin embargo, sería un año después cuando llegaría el papel que lo haría famoso.

“Good Morning, Miss Bliss”, fue el programa donde Diamond interpretó por primera vez a Screech durante 13 episodios, serie que se convertiría en "Salvados por la Campana" y donde estaría por cuatro temporadas hasta 1992.

Posteriormente, participó en spin-off de “Salvados por la campana: Los años universitarios”.

Aunque su personaje lo catapultó en la pantalla chica, no logró realizar más trabajos relevantes y su carrera quedó marcada por la polémica tras su participación en un video porno, que el mismo dirigió en 2006.

En 2009 el actor publicó “Behind the Bell”, donde expuso cosas negativas de sus compañeros de reparto pero años más tarde, Dustin confesó en 2013 que en realidad el libro lo había escrito alguien externo, que al final había inventado gran parte de la publicación.

A finales del 2014 fue arrestado en Wisconsin por posesión de una navaja automática, que presuntamente usó durante un altercado en el que un hombre fue apuñalado dentro de un bar.

El 29 de mayo de 2015, el intérprete fue condenado por portar un arma oculta y por alteración del orden público.

Luego de estar tres meses en prisión y obtener su libertad condicional, fue nuevamente arrestado en mayo de 2016.