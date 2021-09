Muere Willie Garson, actor de Sex and the City, a los 57 años

Willie Garson, actor conocido por su papel de Stanford Blatch en la serie "Sex and the City", falleció a los 57 años.

La noticia fue dada a conocer por su hijo adoptivo Nathen Garson.

"Te amo tanto papá. Descansa en paz y estoy tan contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero Creo que es hora de que emprendas tu propia aventura ”, escribió su hijo en redes sociales.

"Siempre estarás conmigo. Te amaré más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora".

Garson interpretó a Stanford Blatch, amigo y confidente de la protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en “Sex and the City”.

Se esperaba que apareciera en la nueva entrega de "And Just Like That", que se estrenará en HBO a finales de este año.

La plataforma HBO también dedicó unas palabras al actor, que poco antes del fallecimiento estuvo trabajando en el rodaje de la serie “And Just Like That…” , que servirá de precuela de la popular "Sex and the City".

El productor de "Sex and the City", Michael Patrick King añadió: "Su espíritu y dedicación a su oficio estuvieron presentes todos los días en el rodaje de 'And Just Like That...'. Él estuvo allí, dándonos todo incluso cuando estaba enfermo".

A través de redes sociales, actores como Mario Cantone, Titus Welliver y Rob Morrow expresaron sus condolencias por el fallecimiento del actor.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, aunque se sabe que Garson recibió tratamiento de cáncer en los últimos años.

Garson también trabajó en "White Collar", "NYPD Blue", y "Hawaii Five-0", pero su papel estrella fue "Sex and the City", una producción que triunfó entre el público y la crítica: Se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker, amiga de Garson en la vida real.