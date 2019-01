¿Racismo? EU niega visa por tercera ocasión a 'Fermín' de Roma

Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio y todo el equipo de "Roma" están de fiesta por sus 10 nominaciones al Oscar.

Las maletas de la producción y los actores deben de estar casi listos, todos excepto la de Jorge Antonio Guerrero, quien podría perderse la celebración por no contar con la visa de viaje. Ver esta publicación en Instagram ‪Fermin ‬ ‪Photo by @carlossomonte @romacuaron ‪#ROMACuarón ‬ Una publicación compartida por Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) el 22 de Ene de 2019 a las 7:04 PST



El actor que interpreta a Fermín en la película Roma ha confesado que la visa para entrar a los Estados Unidos le ha sido negada en tres ocasiones, razón por la cual no podría asistir a la gala de los premios Oscar.

El primero fue a principios del año pasado. En ese entonces, yo todavía no tenía noticias relacionadas a la película (Roma). En ese momento, mis razones eran turísticas únicamente. Me la niegan, y por octubre o noviembre, que ya se había estrenado (la película) en el Festival de Morelia, es cuando me empiezan a hacer estas invitaciones de parte de Netflix, tanto para alfombras rojas como Golden Globes Ver esta publicación en Instagram #ROMACuarón, a velocidad de recuerdo Una publicación compartida por Jorge A Guerrero (@jorgeaguerrero_) el 23 de Nov de 2018 a las 9:35 PST



Cine Gracias a Roma, Netflix compite por primera vez en las categorías principales

Incluso, el actor reveló que en la embajada de los Estados Unidos en México se negaron a leer una invitación escrita por una de las productoras, en la que se establecía que Jorge participaría como invitado en proyecciones especiales y la premiación de los Oscar.

Pareciera que la negación de la visa en tres ocasiones tiene alguna relación con la apariencia del actor, por comentarios que le fueron hechos durante uno de los intentos por obtenerla, ya que creían que iba en busca de trabajo.

Yalitza y Jorge forman parte de ese porcentaje de población que es discriminado por su apariencia, pero también conforman ese pequeño grupo de personas talentosas que brillan dentro de un mundo elitista. Ver esta publicación en Instagram “Esta bonito el dia…” “It’s a beautiful day…” Photo by @carlossomonte #ROMACuarón @romacuaron Una publicación compartida por Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) el 14 de Nov de 2018 a las 8:56 PST



“Yo lo que quiero interpretar es que es una cuestión de trámite. Es un trámite que quiero hacer y que se me ha negado por los entrevistadores que me han tocado. Quiero pensar eso, porque si pudiéramos encontrar el modo de que un oficial consular o alguien en la embajada leyera esas cartas de invitación, se podría entender la figura artística que tengo y el intercambio cultural que se está gestando entre dos naciones"

A pesar de las negaciones para realiza el trámite, Guerrero se siente feliz por las 10 nominaciones logradas por el equipo que conformó Roma, y no quita el dedo del renglón para obtener su visa y encontrar una solución antes de la premiación.