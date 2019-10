Ozzy Osbourne cancela, otra vez, gira por Europa

Ozzy Osbourne pospuso su gira solista por Europa por segunda vez, pero insistió en que no se está retirando de la música ni muriendo, pese a un año marcado por su mala salud.

"No me estoy muriendo, me estoy recuperando. Solo está tomando un poco más de tiempo de lo que todos pensaban", dijo el exlíder de Black Sabbath, de 70 años, en un video publicado en sus redes sociales.

Osbourne ha estado entrando y saliendo del hospital durante casi un año debido a una caída que requirió una cirugía extensa en la columna vertebral y el cuello, así como una neumonía, complicaciones por una gripe e infecciones en una mano. Todos estos problemas provocaron especulaciones en los medios sensacionalistas de que está cerca de la muerte.

El vocalista dijo que está muy aburrido de estar en cama todo el día, pero agregó:

Tendrán que ser un poco más pacientes

"Estoy posponiendo la gira europea porque no estoy listo. No me retiro, todavía tengo conciertos por delante, pero cuando regrese a una gira estadounidense, quiero estar al 100 por ciento", agregó.

La gira solista de Osbourne "No More Tours 2" ya había sido pospuesta una vez. La etapa europea fue reprogramada para comenzar en enero de 2020.

Las fechas reprogramadas para Norteamérica, que comenzarán en mayo de 2020, se mantienen, dijo el miércoles la promotora Live Nation.

