Paty Cantú se descubre a sí misma con Feliz Breakup Tour

Todos los días Paty Cantú se pregunta a sí misma “Who the fuck is Paty Cantú?”, una frase que se ha vuelto tan icónica para ella, que incluso la plasmó en las playeras que se vendían en las afueras del Teatro Metropólitan en la segunda fecha de su Feliz breakup tour, la noche del pasado jueves.

Para ella la respuesta no siempre es la misma, pues a lo largo de sus más de 20 años de carrera ha pasado por muchas etapas, en las que ha descubierto sus distintas facetas, las cuales han alimentado sus letras.

Gossip Paty Cantú celebra un "Feliz breakup"

“Soy productora, compositora, me gusta explorar, y no siempre lo que reflejaré en mi vida es lo mismo, porque no siempre me pasa lo mismo”, cuenta en una entrevista exclusiva con El Sol de México, otorgada minutos antes de ofrecer el show que representa el primer sold out en la Ciudad de México para esta gira.

“A veces estoy feliz, a veces triste, a veces me siento muy sexy, a veces anti sexy, y a veces siento que no encajo en ninguna parte. Pero también a veces me siento intensa y dramática, por eso se hizo este dicho de ‘la drama queen está de vuelta’”, confiesa.

El proceso de conectar con sus fans, gracias a temas como Goma de mascar, Afortunadamente no eres tú y Déjame ir, se ha dado gracias a su intención de siempre hablarles desde el corazón, y partir de emociones reales.

En su opinión, los seres humanos somos muy parecidos, y entre más real sea aquello que un cantante cuente en sus letras, es posible ayudar a otros a sanar y sobrellevar la vida juntos.

Por ello asegura que le encanta el pseudónimo de “drama queen”, pues “parte de un lugar bonito: Saben que me atrevo a expresar lo más duro y crudo de mi realidad, pero me animo a hacerlo porque leo a la gente en las redes, los escucho cuando me hablan en los conciertos, en los aeropuertos.

“A veces me he perdido de mí misma. En los momentos de más éxito es donde sueles perderte, porque tanta gente entra a opinar, quieren que tengas más todavía. De pronto dudas de ti misma, pero cuando regresas al propósito original de las cosas y decides expresar tu vida ideal, es cuando la gente se identifica contigo”.

UN ESCENARIO SOÑADO

Luego de haber logrado dos sold outs en el Teatro Metropólitan, los pasados 25 de agosto y 28 de septiembre, la cantante tiene pendiente una fecha más el próximo 20 de diciembre. En materia de lanzamientos, anticipó que en octubre presentará un sencillo cargado de drama, que les encantará a sus fans.

Según afirma, la experiencia de dar conciertos en el Teatro Metropólitan es muy grata para ella, pues además de que ahí fueron sus primeras presentaciones masivas cuando formaba parte del dueto Lu, se asemeja mucho a la imagen que tenía de un show cuando era niña.

“Me lo imaginaba de película, el telón, las butacas rojas hacia arriba, poder emocionar a la gente, tocar, conectar, sentir que no estaba solita, sentir que ser yo es suficiente. Y hacer sentir eso mismo a otra gente. De chiquita me imaginaba salir y existir, y hoy que ya soy adulta, veo hacia atrás y creo que lo que quería era conectar”.

Esta nueva gira, donde ya contó con invitados como Kunno, Mar Rendón y Lalo Brito, la tiene muy emocionada, pues le permite mostrar “una narrativa nueva, nueva escenografía, nuevos vestuarios, visuales. Todo está hecho por un equipo de gente muy profesional, mexicanos y mexicanas”.

Además de la música, Paty regresará pronto a la actuación dando vida a la almirante Nemo en una serie de Disney El faro del fin del mundo, que llegará a su plataforma próximamente.