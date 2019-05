Reyli regresa de la oscuridad para cantarle a la vida

Tras varios años alejado de los escenarios y de la música, Reyli Barba está de regreso y como él mismo afirma. "salimos de un túnel de oscuridad, de dolor, para volver a ver la luz, la familia y a la vida en su esplendor", señaló.

Entrevistado por Organización Editorial Mexicana (OEM), el compositor chiapaneco se mostró más contento, feliz y muy agradecido con lo que lo rodea, "me parece que a todos nos toca disfrutar la vida de diferentes maneras, a mí ya me tocó el dolor, ahora no quiero otra cosas más que felicidad, aunque estoy muy consiente que soy el único que la puede buscar y traer a mi vida", señaló.

Sobre su nueva canción Todo lo que está pasando me gusta, señaló que es un himno a la vida misma, a la alegría que nos rodea y lo que nos hace felices diario, "sales a la calle, ves a la gente descansar en un parque, a jóvenes practicar deporte, a niños jugar con una pelota o volar un papalote, cuando ves todo eso, esa armonía, simplemente dices todo lo que está pasando, me gusta", señaló.

De una forma más directa, Reyli reconoció que hubo momentos oscuros en su vida, calificados por él mismo y que afortunadamente ya puede hablar de ellos sin riesgo de volver, "son tres etapas, la introspección, del fondo donde vengo y la alegría por volver a disfrutar la vida", señaló.

Referente a la canción, dijo que es mostrar su regreso, "esta canción muestra mi transición, la salida de ese túnel de oscuridad, de dolor, para salir a la luz y cantarle a la vida como siempre lo he hecho", expresó.

El cantautor tuvo su último contacto con el público en el 2014, cuando finalizó su última gira que duró tres años, "sí, llevamos cuatro años fuera, pero nunca dejé la música, en ese tiempo compuse las canciones que conforman este nuevo material, aunque la forma de hacerlo ya no es el disco completo, sino es estrenar una por una, así que de las otras te las presumiré más adelante", señaló.

Foto: Cortesía Sony

Cuestionado sobre la vida amorosa, los amigos y la familia, fue muy reservado al respecto, "todo está bien, vamos bien y con la familia, los amigos estamos en contacto, la vida nos sonríe", expresó.

Cuestionado sobre el método que utilizó para escribir sus nuevos temas, fue sincero al responder que estas canciones son muy distintas a las anteriores, pues en esta ocasión no hubo que agregarles que rimaran o tuvieran una coherencia "éste disco fue hecho sin pensarlo mucho, está hecho con el corazón y no con la mente", afirmó.

Para esta nueva etapa, Reyli anuncia que tendrá una gira que empezará en el mes de octubre, acompañado por su nueva banda Los del sur "quiero mostrarle a la gente, mostrarme a mí mismo que puedo gozar de lo que me rodea, te puedo asegurar que no hay nervios por regresar, sí mucha emoción, pero el miedo ya se fue, estoy agradecido por la oportunidad, una vez más, de seguir manifestando lo que más me gusta hacer, música.

Por último, en su etapa de compositor dijo que ya hay canciones que están destinadas para otras voces, pero que muchas otras letras están en espera de encontrar su transmisor, "eso lo llevamos con calma, hay mucha gente interesada en mis letras, estamos hablando para que nos graben algunos temas, pero eso lo vamos a anunciar más adelante, cuando tengamos algo ya concreto", finalizó.