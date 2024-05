Robert De Niro no le gritó a manifestantes propalestinos: era el ensayo de una serie

No es cierto que el actor estadounidense Robert De Niro se enfrentara a un grupo de personas que se manifestaban en contra de la guerra en Gaza en Nueva York; la grabación que circula en internet muestra en realidad un ensayo de una serie para Netflix.

Distintos usuarios en redes sociales como Facebook, X e Instagram comparten un video en el que se puede observar a De Niro gritando frases como: “Esto no es una película, esto es la vida real" o “Si van a decir tonterías, entonces váyanse a casa”. Según los internautas, estas palabras estarían dirigidas a manifestantes propalestinos que buscan "manchar el nombre de Israel".

Se trata de mensajes que se esparcen en medio de la oposición a la guerra en Gaza en Estados Unidos, que ha desencadenado en el país un movimiento estudiantil no visto desde hace más de 40 años.

Mundo Chef fundador de WCK denuncia "guerra contra la humanidad" en Gaza

HECHOS: Es falso que el actor Robert De Niro confrontara a manifestantes propalestinos y les gritara que se devolvieran a sus casas, la grabación que se esparce muestra un ensayo de su última serie para la plataforma Netflix, según confirman imágenes del rodaje y declaraciones tanto de la empresa productora como de su publicista.

Robert de Niro no le gritó a propalestinos, era un ensayo para una serie. Tras viralizarse el video del actor, su publicista Stan Rosenfield aseguró en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN, que se trataba de un ensayo para su nueva serie en la plataforma de Netflix, llamada "Zero Day”.

Rosenfield aclaró que el ganador de dos premios Oscar se dedicó a "leer líneas tal y como están escritas en el guión" de una de las escenas, más tarde, un representante de Netflix aseguró a la misma cadena que el video se grabó "durante un ensayo en locación" el 27 de abril.

"This is not a movie! This is Real!" Robert De Niro was filmed in New York yelling, "Let's go, get serious!" while on set for his new Netflix series, "Zero Day." pic.twitter.com/Sm6klzRkPU — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) April 28, 2024

Según explicó la productora del proyecto a CNN, De Niro interpreta en la serie a un expresidente que es sacado de su retiro para dirigir una comisión encargada de investigar un devastador ciberataque mundial.

Imágenes del rodaje confirman que es una serie y no una confrontación real del mismo modo, varias imágenes y videos localizados en internet confirman que la grabación que se propagó fue registrada en el contexto de una producción audiovisual.

Un video del medio Splash News, que se compartió con el título "Robert De Niro rueda en el plató de Zero Day en Nueva York", así como también imágenes del rodaje recogidas en el portal Getty Images, muestran a De Niro junto al mismo grupo de actores, en la misma localización y con un vestuario idéntico al que lleva en la toma viralizada.

Además la actriz Mozhan Marno aseguró en una publicación en la red social X que el discurso de De Niro corresponde a una de las escenas del metraje.

Continúan las protestas en Estados Unidos

Durante las últimas semanas, se han producido enfrentamientos violentos en universidades de Estados Unidos entre grupos de manifestantes pro Israel y los que reclaman parar la guerra en Gaza, que se han saldado ya con más de 2.000 personas detenidas por la policía en todo el país.

Recientemente, la Universidad de California (UCLA) en Los Ángeles se vio obligada a cancelar sus clases tras la última intervención de la Policía en el campus.

Asimismo, la Universidad de Columbia fue ocupada durante horas por estudiantes propalestinos, por lo que la Policía de Nueva York tuvo que poner en marcha un operativo de desalojo que terminó con 282 detenidos.

Dichas manifestaciones recuerdan a otras anteriores en el país, como las de los años 80 en contra del sistema de segregación racial en Sudáfrica o incluso las sucedidas en rechazo a la guerra de Vietnam en los 60.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En conclusión, no es cierto que el actor Robert De Niro haya encarado a manifestantes que protestan contra de la guerra en Gaza, el video que se difunde muestra el ensayo de una serie que será retransmitida en Netflix.