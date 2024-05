Encuentra tu propósito de vida

Es posible robar las ideas, pero nadie puede robar su puesta en práctica ni la pasión por ellas.

Unas de las preguntas más frecuentes que me hacen hoy en día son: “¿cuál es la fórmula para encontrar mi propósito de vida?” o “no sé a qué me debo dedicar en esta vida, si nada me gusta, ¿qué me recomiendas?”. En realidad, no existe fórmula alguna, tu propósito es algo que lleva tiempo descubrir y es totalmente personal, sin embargo, hoy voy a compartirte algunas herramientas y consejos que te ayudarán a definir cuál es tu propósito de vida.

Una de las herramientas más útiles para descubrirlo es el concepto japonés “ikigai”, que consiste, primordialmente, en combinar tu vocación, profesión, pasión y misión, y con base en ello entender que lo que elijas estará fundamentado y que realmente eres bueno para ello, que amas eso a lo que te vas a dedicar y que esta actividad es útil para el mundo, además de que puedes obtener una remuneración por ella. Este concepto se fundamenta en que al combinar estos elementos, te desenvolverás de manera ágil y con una entrega total, por lo que sin duda alguna serás feliz y lograrás grandes resultados.

Encontrar el propósito de vida no es cuestión de suerte, pues existirán muchas cosas en las que puedes enfocar tu energía, experiencia y entusiasmo. Aprovecha la oportunidad de observar a personas exitosas y seguramente te darás cuenta de que tienen pasiones diversas como la ingeniería, el diseño, el canto, la fotografía, el altruismo, etcétera. No se dedican sólo a una cosa, pero disfrutan todo lo que hacen. Por tanto, al buscar tu propósito no necesariamente debes elegir una actividad, pueden ser varias las que te hagan sentirte pleno y feliz. Empieza por buscar algo que te guste y que te motive, sobre todo si lo que estás realizando actualmente no te gusta y no te lleva a cumplir con tus objetivos.

Otra forma de encontrar tu propósito es hacer una lista de actividades o pasatiempos que llamen tu atención; busca algo interesante y divertido, que sea un reto para ti; una vez que tengas tu lista, elige cuál de las actividades consignadas en ella te gustaría experimentar; al principio, elige una a la vez, porque es necesario que le dediques tiempo, ya que de esta manera podrás darte cuenta si realmente puede llegar a convertirse en algo que te apasione.

Cuando has elegido una actividad, por ejemplo, la fotografía, lo primero que tendrías que hacer es buscar una buena cámara y lugares para fotografiar como bosques, lagos o ciudades; busca videos en la Internet para que puedas revisar cuáles son tus opciones, así como consejos de cómo tomar fotografías de noche, con luz, en la obscuridad, a color, en blanco y negro, en fin, si practicas de manera constante, al pasar el tiempo sabrás si lo que elegiste puede volverse una pasión para ti.

No obstante, quizás ya tengas esa pasión por alguna actividad que realizas, sólo que no te has percatado de ello. En muchas ocasiones hacemos cosas durante largo tiempo y, aunque nos sentimos entusiasmados, no lo percibimos; piensa qué te gustaría hacer el resto de tu vida, en qué te sientes creativo y qué actividades llevas a cabo por iniciativa propia y no solamente porque te lo mandan, en cuál de ellas se te ocurre hacer más cosas sin que te lo pidan o en dónde creas situaciones diferentes. Ahí podrás identificar que estás realizando alguna tarea o actividad con pasión y no lo has notado.

Recuerda que no se trata de hacer algo por seguir a los demás, se trata de hacer lo que a ti te apasiona y en lo que tienes aptitud. Sin duda alguna, esto te llevará a convertirte en el mejor en lo que hagas, pero sobre todo, vivirás feliz al realizarlo.