La práctica hace al maestro

En vez de hacer esfuerzo infructuoso, afila el hacha.

Abraham Lincoln.





¿Eres de los que dice que por más que le pone ganas a todo lo que hace no le salen las cosas como quiere? O bien, eres de los que dicen, “que mala suerte la mía, por más que me esfuerzo no logro vender lo que quiero, en cambio, a mi compañero siempre le va bien, ¡ese sí tiene suerte!”. Este no es un tema de suerte ni de esfuerzo, es un tema de conocimiento y práctica, y de eso te voy a hablar en este artículo.

Si tú deseas estar mejor de lo que estás hasta el día de hoy, lo que tienes que hacer, es un alto en el camino y definir con claridad tus objetivos; por ejemplo, mejorar tus resultados de ventas y cumplir con la cuota mensual establecida por la empresa. Ahí tienes una idea clara de lo que quieres lograr.

El siguiente paso es definir, al menos, dieciocho acciones para alcanzar esos objetivos, aprender técnicas de ventas, negociación, mejorar tu apariencia, checarte médicamente, etcétera. Debes incluir cada una de estas acciones en tu agenda y cumplirlas.

Otra de las cosas que debes de hacer es practicar de manera “extraordinaria”, es decir, esforzarte en tiempo y forma y dedicarle, al menos, dos horas diarias para perfeccionar tu desempeño; pide apoyo a alguien de tu familia o algún amigo para que te escuchen y le hagas presentaciones, prepárate para mejorar.

Es importante que platiques con personas a quienes les va muy bien, esto te permitirá aprender de sus experiencias y logros; no dudes en pedirles consejos o recomendaciones, porque el hacerlo te ayudará a inspirarte para ser mejor. Del mismo modo, hoy en día puedes encontrar en YouTube una cantidad increíble de videos de ventas, técnicas motivacionales y de entrenamiento comercial, entre muchos otros, también puedes encontrar audiolibros que te servirán a mejorar increíblemente tu desempeño.

Dicen que lo que no se mide no se mejora, así que desde este momento, debes de tener claro tu punto de partida, que puede ser el monto de ventas mensual, el número de prospectos alcanzados por mes, la tasa de conversión, etcétera, todo esto es lo que vas a mejorar con tu entrenamiento. Asimismo, debes de medir el tiempo que dedicas a entrenarte y practicar diariamente. Así es, veinticuatro horas diarias, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año, sin parar. Si realizas todo lo anterior, te auguro éxito en tus resultados.

No importa la actividad a la que te dediques, ésta siempre se puede mejorar, lo importante es tener claro cuáles son tus objetivos, y mientras más detallados los puedas describir, más fácil será la manera de alcanzarlos. También es muy importante que, para lograr cumplirlos, no olvides la relación de las dieciocho acciones que debes llevar a cabo. Ten la certeza de que al aplicar estos consejos lograrás el resultado deseado.

¿Qué te parece? ¿Verdad que la cosa cambia? Ahora sí te darás cuenta de que la suerte es hermana del entrenamiento y la preparación. ¡Así que manos a la obra y a disfrutar del éxito!