Ryan Gosling se lanza contra los Oscar por desaire a Margot Robbie y Greta Gerwig

Este lunes, La Academia dio a conocer la lista de nominaciones a los Premios Oscar, la cual sorpresivamente, no incluyó a la protagonista de Barbie, Margot Robbie ni a la directora de la cinta, Greta Gerwig.

Ante esto, Ryan Gosling, quien recibió una nominación a Mejor Actor de Reparto al galardón más importante en Hollywood por su papel del muñeco Ken, emitió su postura por la ausencia de sus colegas en las nominaciones de los Oscar.

"Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas (...) pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken", dijo la estrella de "The Notebook" en un comunicado difundido a medios.

El actor de 43 años dijo que fueron Margot Robbie y Greta Gerwig quienes tuvieron mayor responsabilidad en el éxito de la película que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada", añadió.

Del mismo modo, el actor que protagonizó a Ken dijo que "ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio", refiriéndose a Robbie y a Gerwig, ambas anteriormente premiadas en las galas de los Globos de Oro, los Emmy y en los Critics Choice Awards.

"Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto (...) contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores”, añadió.

Por último, Ryan Gosling felicitó y reconoció a la actriz America Ferrera, quien interpretó a Gloria en Barbie y fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar, misma que también emitió una postura por el desaire de ambas.

“Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo, y coger algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista” dijo la actriz estadounidense para Variety.

Asimismo, destacó el trabajo que hizo Margot Robbie en Barbie y añadió que "fue uno de los honores de mi carrera poder presenciar la increíble interpretación que hizo".

De este modo, tanto Ryan Gosling como America Ferrera se unieron a las críticas que se hicieron a La Academia en redes sociales por la ausencia de Margot Robbie en las nominaciones de los Premios Oscar a Mejor Actriz y a la de Greta Gerwig a Mejor Dirección.