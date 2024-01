Así se preparó Ryan Gosling para cantar I’m just Ken

Si has visto Barbie sabes que Ryan Gosling lo dio todo, canto, baile y muchas risas, el actor se llevó todos los aplausos. Con su interpretación de I´m just Ken, Gosling cautivó a los espectadores y le valió la nominación a Mejor canción original.

Aunque, detrás de toda producción hay una gran esfuerzo y dedicación, así lo demuestran las escenas que revelan todo el esfuerzo de Gosling y lo bien que se la pasaba la directora Greta Gerwig al dirigir las escenas.

Risas y mucho baile con Ryan Gosling

Ataviado con un gran abrigo, una cinta morada en la cabeza y arriba de una caballo de plástico, Ryan Gosling dio a conocer cómo se la pasó en la grabación y aunque se ve muy cómico sin la pantalla verde, el actor parece estar pasándola muy bien.

Y ni qué decir de Greta Gerwig, era risas tras risas con las poses y el esmero de Ryan Gosling en Barbie.

Ryan Gosling nos comparte el detrás de cámara de su canción I'm Just Ken en la cinta de Barbie.

Fueron horas y horas de práctica, una mezcla de baile de ballet y danza moderna junto a cientos de tomas para mostrar el lado ”rosa” de Ken. 'Cause I'm just Ken, anywhere else I'd be a ten”.

Aunque no tenga pantalla verde Ryan Gosling demostró lo bien que sabe bailar y lo mucho que le gustó interpretar a Ken. Anteriormente, él ya había aceptado en entrevista para GQ lo emocionado que estaba por interpretar al muñeco desde que sus hijas jugaban con estas muñecas.

Detrás de cámaras de Ryan Gosling en Barbie

“Lo vi, como, boca abajo en el barro afuera un día, junto a un limón aplastado, y fue como, la historia de este tipo necesita ser contada, ¿sabes?”, dijo Ryan Gosling.

Ryan Gosling ya venía perfilando su papel como bailarín, La La Land fue la muestra de todo el potencial del actor y en esta ocasión no se queda atrás. Barbie obtuvo 8 nominaciones, y a todos sorprendió que no hubieran nominado a Margot Robbie, pero sí a Ryan.

La próxima gala de los Premios Oscar 2024 se celebrará el 10 de marzo de 2024 y si aún no sabes quienes son los nominados aquí te dejamos la lista de lo mejor de la academia.