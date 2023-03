Sergio Arau se une con Rubén Albarrán para crear Paraliza, su nuevo tema

Para su nuevo proyecto Tocada y Fuga, Sergio Arau se convirtió en el músico Lazlo de la Vega Morris Balam Klaus Vitelli y Pavón, un autor de 344 años que creó la letra de las más famosas piezas de música clásica para convertirlas en una ópera del rock.

El artista multi-indisciplinario, como el mismo se define, grabó con Rubén Albarrán, integrante de Café Tacvba, el tema Paraliza, en el que combina una letra chusca con la música de la obra Para Elisa, de Beethoven.

En esta colaboración, que se estrenará el 8 de marzo, ambos artistas narran el momento en el que se encuentran con una nave extraterrestre y ambos son secuestrados por seres de otro mundo.

“Su mirada me paralizó, me cautivó, me congeló. Desincronizó mi corazón, me zarandeó, me atropelló”, comienza la canción en voz de Arau.

“Un extraterrestre aterrizó, me secuestró, me congeló, me metió a su nave y me besó, me sorprendió, me hipnotizó”, se escucha en otra parte del tema, en voz de Albarrán. “Su mirada me paralizó como un cañón, una explosión”, reafirma Arau.

¿Quién será el vencedor en esta batalla entre aliens y dos rockeros mexicanos aguerridos, bien plantados y decididos a no dejar que estos invadan la Tierra?

Eso sólo podrá averiguarse el día en que se estrene el videoclip. Este tema forma parte del álbum Tocada y Fuga, el cual presentará Sergio Arau el 18 de marzo como parte de su espectáculo en el festival Vive Latino.

El disco, próximo a estrenarse, es la representación de un espectáculo teatral e incluye duetos con Rubén Albarrán, Horacio Franco, José Fors, Andrea Echeverri, Piro, DJ Rayo, Noel, Carina Ricco, Lino Nava, Javier Gurruchaga y su pareja creativa y de vida, Yareli Arizmendi.

Además de Paraliza, Arau escribió La hago de los bisnes, con música de Tchaikovsky; La apertura del Guille Motel, con un tema de Rossini; Tocada y Fuga, una cumbia con el sonido de Juan Sebastián Bach, que grabó con Andrea Echeverri, Danubio Blues en colaboración con Strauss y por supuesto, Pozole Mío, con receta incluida, de la creación del mismo Arau.