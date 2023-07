Alcen la voz y cambien el mundo: el poderoso discurso de Shakira en los Premios Juventud

Durante esta edición de los Premios Juventud que se llevó a cabo en Puerto Rico, Shakira fue la artista más premiada llevándose ocho estatuillas por algunas de sus recientes colaboraciones como la hecha con BZRP y Karol G.

Pero aunque la colombiana aseguró que todos sus logros, además de ser impulsados por su gran equipo, son gracias a sus fans, su discurso en la premiación se enfocó en la población joven.

Ya sea porque el evento se trata de la juventud o porque sus dos pequeños hijos, Milan y Sasha, estaban entre el público admirando a su madre, Shakira envió un poderoso mensaje al público para reflexionar.

Después de agradecer a la fundación Pies Descalzos y a Patricia Sierra, su directora, por ayudar a grupos vulnerables en Colombia, la cantante se dirigió a su público para visibilizar la realidad de la vida.

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de Tik Tok, de selfie con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre y muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio. Y eso es una verdad que no se puede desperdiciar”.

Ante los conflictos a los que se enfrentan miles de personas todos los días, la colombiana aseguró que todavía hay esperanza de que las cosas puedan cambiar y eso es gracias a los jóvenes y su mentalidad.

Sasha y Milan acompañan a Shakira a los premios. Foto: AFP

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias. Eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo.Es así, Milan. Y me alivia ver, me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más”.

Resaltó una de las cualidades más importantes que han adquirido las nuevas generaciones, que por otras han sido llamadas “de cristal”, pero la realidad es que lo único que han hecho es levantar su voz y hacerlo también por lo que no la tienen.