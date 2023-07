Sphere: el nuevo estadio esférico futurista de Las Vegas que será estrenado por U2 [Video]

El futuro llegó a La Vegas gracias a un nuevo estadio que te volará los sentidos pues no podrás creer lo que ven tus ojos.

Se trata del nuevo recinto "Sphere", el primer estadio esférico de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, catalogado como "la esfera más grande del mundo" abierta al público.

Cual si fuera una nave esférica especial, el lugar conquista a sus visitantes gracias a los efectos de imágen y sonido que pueden proyectarse gracias a sus millones de pantallas led y hoy te damos todos los detalles sobre este nuevo lugar y la famosa banda que lo estrenara.

It's lit. 🔆



🎥: Cody Burkhardt / Sphere Entertainment pic.twitter.com/tLR2XYfgdK — Sphere (@SphereVegas) July 5, 2023

Sphere, el nuevo estadio esférico de Las Vegas.

Con la llegada de Sphere, pareciera que el futuro llegó a la Ciudad del Pecado, sorprendiendo con sus inigualables características:

La esfera mide un total de 34 metros de alto, 157 metros de ancho.

Está cubierta por 1.2 millones de pantallas LED con una resolución de 16K.

Cada una de sus imágenes se pueden programar para mostrarlas a gran escala.

Tiene una capacidad para 23 mil personas, con 18 mil asientos y otros 5 mil de pie.

Happy Fourth of July from the top of#WynnLasVegas! 🇺🇸 Welcome to the neighborhood, @SphereVegas. 🥂 pic.twitter.com/eBsXVwJWVp — Wynn Las Vegas (@WynnLasVegas) July 5, 2023

Sphere terminan siendo una obra maestra gracias a Populous, la firma de arquitectura internacional que está detrás de muchos de los estadios deportivos más importantes del mundo.

Lo que hace mágico a este nuevo recinto son la imágens que se hirán proyectando a lo largo de los días y que terminan envolviéndo al público que lo mira en una atmósfera fuera de este mundo.

WTF, the brightness on this thing is just insane



pic.twitter.com/yoPztUg1vi — Linus (●ᴗ●) (@LinusEkenstam) July 5, 2023

Según sus creadores, cada una de la imágenes que se podrán apreciar serán dependiendo de la temporada o época del año, incluso tras su inauguración se pudieron apreciar una bandera de Estados Unidos por el 4 de julio, fuegos artificales, una calabaza de Halloween, el planeta tierra y hasta la luna.

What a night. 🌕 🚈 pic.twitter.com/pEszSq2A2m — Sphere (@SphereVegas) July 5, 2023 Absolutely stunning! Great addition to the Vegas skyline @SphereVegas @LasVegasLocally pic.twitter.com/ZAeGDf8FgR — Alex Saksri Wong (@AlexSaksri) July 5, 2023

U2 estrenará el estadio Sphere

La página oficial de Sphere dio a conocer que la famosa agrupación U2 será quien estrene el recinto con dos conciertos el 29 y 30 de septiempre, fechas que lamentasmo decirte, ya están agotadas.

Sin embargo, hay habrá más fechas en octubre, noviembre y apenas esta semana confirmaron que sumarán otras en el mes de diciembre para cerrar con broche de oro el año.

Due to overwhelming demand, additional 8 dates confirmed for U2:UV Achtung Baby, Live at Sphere.



Dec 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16



Tickets for the newly announced dates, as well as VIP and hotel packages, are on sale now. ⁰⁰#U2SPHERE https://t.co/Bd21mwVPzG pic.twitter.com/AnsDxuOZqo — U2 (@U2) May 19, 2023

Con estos conciertos, U2 regresa al escenario para una serie especial de espectáculos que marcan su primera salida en vivo tras cuatro años de ausencia arriba de un escenario.

El show fue titulado como "U2: UV Achtung Baby Live at Sphere", una experiencia de música en vivo fuera de este mundo en la que la banda de rock más grande del mundo lanzará el lugar más vanguardista del mundo, Sphere en The Venetian en Las Vegas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar, que el lugar no sólo albergara eventos musicales, sino también cinematográficos y deportivos.