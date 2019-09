The Kooks cancela presentaciones en México. Aquí la razón

Después de haber anunciado con bombo y platillo las presentaciones de The Kooks, éstas se verán canceladas debido a problemas de salud que afectan a su vocalista y guitarrista Luke Pritchard.

It is with regret we announce that we have been forced to cancel our forthcoming shows in the US and Mexico. This is due to Luke being diagnosed with a spinal injury and has been told by doctors he is unable to perform while he undergoes intense physiotherapy. pic.twitter.com/GiQjGIZ9Ml — The Kooks (@thekooksmusic) September 18, 2019

Mediante un comunicado por parte de la empresa de espectáculos Ocesa se dio a conocer esta mala noticia para sus seguidores.

La agrupación tenía programado cuatro presentaciones en México: una en el Festival Comuna en Puebla, el 12 de octubre, otra en solitario en la CDMX, el 15 de octubre.

También otra presentación en el Festival Coordenada en Guadalajara para el 18 de octubre y una más en el Festival Live Out en Monterrey para el 19 de octubre.

Cabe destacar, que los reembolsos se podrán hacer a partir del 23 de septiembre en el punto de compra.