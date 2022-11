The Weeknd anuncia gira mundial y te decimos cuándo será su concierto en México

Si eres fan de The Weeknd debes saber que los rumores sobre una presentación en México se han confirmado y ahora te daremos todos los detalles sobre su próximo concierto en tierra azteca.

A través de sus redes sociales, el artista anunció su próxima gira "After Hours Til Dawn Tour" y reveló que entre las ciudades que visitará la CDMX esté en la lista.

¿Cuándo viene The Weeknd a México?

A través de su cuenta de Twitter, el músico publicó el póster oficial de su tour y será el próximo 29 de septiembre de 2023 cuando el intérprete de Starboy estará conquistando a los capitalino.

Su show será en el Foro Sol de la Ciudad de México y los boletos estarán a la venta en los siguientes días.

Aunque solo anunció una fecha, sus fans esperan que habrá una segunda pues es seguro que los boletos terminen siendo sold out.

Además, se habla de que podría presentarse en Monterrey el 27 de septiembre, sin embargo, la ciudad regiomontana no sale en la lista oficial.

LEG TWO IS HERE❗️After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa — The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022

Preventa y venta de boletos para The Weeknd

Para los boletos de The Weeknd en México habrá una una venta anticipada en Spotify el próximo miércoles 7 de diciembre de 10 am. a 11:30 pm. para los fans seleccionados.

Por su parte,, la preventa para tarjetahabientes Citibanamex será también el 7 de diciembre, pero únicamente en un horario de 2 de la tarde a 11 de la noche.

Finalmente la venta general para el show de The Weeknd será hasta el jueves 8 de diciembre.

Ticketmaster no ha revelado cuánto costarán los boletos para el concierto de The Weeknd en México 2023.

No obstante, en redes sociales ya se sospecha que los precios irán desde los 500 hasta los 4 mil pesos.