What's Love Got To Do With It, el éxito de Tina Tuner que no quería grabar

Tina Turner "La Reina del Rock" se resistió a grabar la famosa canción que la llevó al Top 1 en las listas musicales de Estados Unidos, "What's Love Got To Do With It".

Durante su exitosa carrea, la estadounidense logró posicionar un sin fin de canciones en el gusto del público, pero "What's Love Got To Do With It" le dio un reconocimiento que jamás imaginó.

Esta canción ya había sido rechaza anteriormente por dos grandes artistas, Donna Summer y Cliff Richard, así que cuando llegó a manos de Turner, la estrella no la vio con buenos ojos.

En su documental "TINA", de HBO, la cantante contó que a ella le pareció una canción nefasta con la que no se sentía identificada, pues no era lo suficientemente rockera como su estilo.

"Era terrible. Era espantosa . Yo hacía rock and roll y era una canción pop", dijo en la reina del rock.

Sin embargo, su manager Roger Davis no quitó el dedo del renglón y a Tina de conocer al compositor de la pieza, Terry Britten y pudieran hacer pruebas con su voz.

Tina Turner y el récord por "What's Love Got To Do With It"

Tras acudir al estudio de grabación con Roger Davis y Terry Britten, la estrella de rock llegó e hizo lo suyo, las notas en su voz eran realmente buenas, pero, cuando por fin quedó grabada supieron que tenían algo enorme frente a ellos.

Tina Turner le puso su sello y su encanto a la canción, y lejos de sonar como una canción pop, decidió combinar los géneros que tanto amaba, el rock y el R&B.

"La convertí y la hice mía, no es ni rock and roll, ni R&B, tiene un poco de ambos géneros", dijo la celebridad en una entrevista para la Rolling Stone.

"What's Love Got To Do With It" formó parte del disco "Private dancer" que se estrenó en mayo de 1984, en donde hubieron otros éxitos como "Can't stand the rain" y "Let's stay together", pero la canción que más aborrecía fue la que convirtió en la primera mujer con más edad en estar en el número 1 de las listas de Estados Unidos. Tina tenía 44 años.

Anna Mae Bullock, el verdadero nombre de la cantante, quien nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, falleció la tarde de este miércoles, a los 83 años, en su casa de Kusnacht en Zúrich, Suiza.