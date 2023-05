Tina Turner vivió en un castillo de Suiza sus últimos años: así fue su glamorosa vida

Luego de años de éxitos, Tina Turner quiso olvidarse de la fama, pero no del glamour, pues en 1994 se mudó junto con su esposo Erwin Bach al Chateau Algonquin, un castillo de alquiler ubicado en Suiza.

En esta enorme propiedad fue donde pasó sus últimos momentos y luego de una larga lucha contra una enfermedad murió a los 85 años “pacíficamente”, informó su portavoz.

La casa de 5 mil 500 metros cuadrados cuenta con una perfecta ubicación. Tiene una hermosa vista hacia el lago Zurich que seguramente le daba la bienvenida a Turner cada mañana.

"Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí", contó para el New York Times cuando estaba cumpliendo 80 años.

Vista hacia el lago Zurich. Foto: Google Maps

La estrella del rock de los años 80 logró conformar una fortuna de más de 200 millones de dólares y con ella buscó las mejores comodidades en un lugar con tanto espacio que hasta para ella fue sorpresivo: "realmente quería un castillo, hasta que me di cuenta de lo grandes que pueden llegar a ser", contó entre risas.

No molestar antes de las 12

La rutina de la cantante se volvió tan pacífica que el cómico, pero real, anuncio afuera de su casa escrito en inglés y alemán lo confirmó: "antes de las 12 no llamen al timbre ni hagan entregas, gracias".

Su vida junto con el empresario alemán Erwin Bach, con quien se casó en 2013, se convirtió en la de alguien “normal”, pero con la gran diferencia de poseer una gran suma de dinero que le permitía disfrutar de la vida sin preocupaciones económicas.

A pesar de retirarse en 2009, su fortuna se siguió cosechando con el documental en el que ella es la protagonista. Tina, nombre de la producción, retrata el impresionante poderío de la cantante y los terribles maltratos que sufrió a manos de su esposo y compañero artístico Ike Turner.

Dentro de las últimas declaraciones que la estrella dio a los medios expresó su paz al dejar atrás todo y dedicarse a disfrutar junto a su esposo.

"En tonces me subí al avión, respiré hondo y dije: 'Se acabó', pero me alegro de que haya terminado. Estaba cansada de cantar y hacer felices a todos. Eso es en realidad lo que siempre he hecho en mi vida".