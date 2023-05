Tina Turner y su actuación especial en Mad Max a lado de Mel Gibson [Video]

Tina Turner fue una de las mujeres más icónicas dentro de la industria musical, donde además de su talento, su fuerza arriba del escenario fue característica de su carrera.

Sin embargo, no fue solo arriba de una escenario donde la artista logró consolidarse, fue también en la pantalla grande, donde Turner conquistó al público cinéfilo gracias a su actuación en la película "Mad Max: más allá de la cúpula del trueno", a lado de Mel Gibson.

Era 1985 cuando "Mad Max: Beyond Thunderdome" se estrenó bajo la dirección de George Miller, quien se ha hecho cargo de las cuatro entregas de la saga, siendo la última "Mad Max: Fury Road" de 2015, protagonizada por Charlize Theron.

Ustedes me perdonarán pero, para mi, Tina Turner eternamente quedará personificada como Aunty Entity en "Mad Max más allá de la cúpula del trueno"... y la queso. pic.twitter.com/iEerngNTEL — L̶i̶c̶C̶a̶r̶p̶i̶l̶a̶g̶o̶ (@licCarpilago) May 24, 2023

La cinta es una historia de ciencia ficción apocalíptica, donde Max Rockatansky (Mel Gibson) es exiliado en el desierto por la Tía Ama (Tina Turner), líder de una comunidad conocida como la Negociudad, donde termina encontrando otra comunidad infantil abandonada alrededor de un avión Boeing 747.

Lo anterior desencadena una serie de eventos, donde Tina Turner demuestra su capacidad actoral, en la que su fuerza escénica se ve reflejada en su personaje, el cual se volvió emblemático en la historia del cine.

Tina Turner en “Mad Max: más allá de la cúpula del trueno”(1985)

pic.twitter.com/iS3WrZR5Tq — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 24, 2023

Cabe destacar, que esta tercera parte es una de las más señaladas por la crítica, sin embargo, de acuerdo con los fans de la saga, la mancuerna que hicieron Tuner y Gibson como pareja protagónica fue lo que salvó a la cinta.

Finalmente, la franquicia cinematográfica nos dejó un clásico de los 80: "We don't need another hero", la canción más popular del soundtrack y que se volvió como un himno en aquella época.

Adiós a la Reina del Rock

La reina del rock, quien sacudió al mundo con sus electrizantes presentaciones durante décadas, murió en su última morada en Suiza.

A través de su cuenta de Instagram, un portavoz de la cantante dio a conocer su fallecimiento.

"Con profunda tristeza anunciamos la muerte de Tina Turner. Con su música y su pasión sin límites por la vida, ella cautivó a millones de fanáticos en el mundo e inspiró a las estrellas del futuro.

"Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja su mayor trabajo: su música. Tina, te vamos a extrañar mucho", dice el comunicado acompañado por una foto en blanco y negro de la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tina Turner (@tinaturner)

La artista residía en Suiza desde hacía algunos años junto a su marido, Erwin Bach, informó su publicista Bernard Doherty, quien lamentó el fallecimiento de "la leyenda de la música y un modelo a seguir".

Doherty dijo que Turner falleció luego de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zurich, sin embargo no ofreció detalles sobre su padecimiento.

Con información de AFP