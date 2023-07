El cantautor y pionero del reguetón Tito El Bambino retoma su carrera con el sencillo “Sólo tú”, un hit con el que desea enviar a sus fans un mensaje positivo, de amor y lealtad.

En entrevista con El Sol de México, el cantante compartió lo que significa esta canción para él. “Es amor de gratitud, no se encajona en padre, madre o hijo. Se va en tomar el tiempo para ser agradecido, en ver que tengo un vecino que cuando no estábamos bien económicamente se acordaba de enviarle a mami un plato de arroz para que comiéramos. De eso trata “Sólo tú”, de ese animalito que cuando se fue todo el mundo de tu casa y te dejaron solo, ese perrito era el que te movía el rabo y te sacaba una sonrisa. De eso es la canción, de tener gratitud al prójimo, al que ha servido de inspiración, que te ha ayudado en tiempos difíciles”.

Te puede interesar: Tomorrowland 2023: cartel, fechas y dónde ver el festival en vivo

El ganador del Grammy Latino comentó que con su más reciente sencillo, desea dejar un mensaje auténtico en el mundo. “Quiero sacar a la gente de las preocupaciones, porque cuando estamos en un mundo de preocupaciones no vemos las cosas buenas que tenemos: salud, respirar, caminar. Yo sé que es difícil hacerle entender eso a la gente, pero estoy tan feliz que he podido lograr que haya un sector que le esté prestando atención a ser agradecidos”.

Celebridades Alcen la voz y cambien el mundo: el poderoso discurso de Shakira en los Premios Juventud





DEFIENDE LA ESENCIA DEL REGUETÓN

Antes de lanzarse como solista, Tito construyó un legado acompañado de Héctor “The Godfather”. Bajo el nombre de Héctor & Tito, la dupla boricua dejó como emblema de una generación temas que son escuchados hasta el día de hoy. A pesar de estar en lo más alto de un género todavía nuevo, Tito no dudó en trazar metas personales.

“Toda persona en la vida tiene sueños y los sueños no pueden ser bloqueados, hay que dejarlos fluir. Vamos a la escuela elemental, la superior, después a prepararnos para la universidad. Yo me siento muy orgulloso de tener una gran escuela con Héctor, pero quería graduarme de la universidad, así que no hubo nada malo, simplemente crecimiento”.

Distante del sentimiento romántico que el boricua plasma hoy en “Sólo tú” y en otras canciones, en aquella época sus letras se inclinaban a un ámbito más provocativo.

“Es la esencia del reguetón. Era la química de ese momento, lo que estábamos buscando y eso fue lo que nos conectó con la juventud. Nos trajo unos logros para el inicio, pero ahora han existido muchas cosas más grandes. Cada canción tiene su época y su identidad. Cuando tú hablas del baile tienes que hablar de todas las cosas románticas del baile, en ese estilo, que quizás para otros no es romántico tener ese contacto mientras bailas”, señaló.





En su nuevo proyecto espera liberar al público de todo lo negativo | Foto: Romina Solís /El Sol de México





A LA VANGUARDIA

A 17 años de su debut como solista, el intérprete boricua asegura que su sonoridad ha alcanzado mantener elementos de toda su trayectoria, conservando componentes del género base, pero al mismo tiempo yendo a la vanguardia. “Si hago un ritmo como en esa época, los jóvenes van a decir que estoy haciendo un ritmo viejo. Como productor, cantautor y arreglista tengo que buscar cuál es el sonido fresco que reúna elementos de mis inicios sin perder la esencia de lo nuevo”, agregó.

“En el disco va a haber canciones de todo estilo, pero estamos hablando de que “Sólo tú” es una canción para un momento donde le hace falta darle otro toque a la industria, ya que estamos rodeados de tanta maldad. No es decirle al mundo que hay una perfección, sino que hay una muestra de amor y agradecimiento a lo que han hecho por mí. Es un disco con música para todos”.

EN LA MÚSICA SE DEBE ELEGIR

Respecto al estigma que el reguetón se ha hecho al ser considerado por algunos como un género misógino, Tito el Bambino tiene clara su posición frente el tema y argumenta que sus letras están hechas para gente que las acepta, dedica y canta desde un ambiente consensuado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo pienso que poner un reguetón, que quizá es explícito para algunas personas, no va a afectar la crianza que yo le estoy dando a mi hijo, porque yo soy responsable de él. Si hay una composición que en término social está ofendiendo a una dama, yo no me puedo hacer responsable, porque ella tiene la determinación de decir ‘esto a mí no me agrada’ y no escucharlo. Cuando Tito El Bambino dice ‘Siente el boom de este perreo intenso’ ¿Qué mal estoy haciendo? Si la mujer que es mi pareja está disfrutando con el ‘boom’, y también la mujer cuando le dice al hombre. Tienen la confianza, la química ¿Por qué queremos hacer un caos con eso?”.

Los fans mexicanos de Tito el Bambino podrán corear “Sólo tú” y más de sus canciones en sus próximas fechas en el país. El músico adelantó que se presentará a finales del año en el Coca Cola Flow Fest de Guadalajara.