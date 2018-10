Verne Troyer, el Mini Me de Austin Powers se suicidó

La muerte del actor Verne Troyer, quien representó a "Mini Me" en la cinta "Austin Powers", fue por suicidio, dictaminó este día el Servicio Forense del Condado de Los Ángeles.

Troyer, el actor más conocido por su papel de "Mini-Me" en dos sátiras de espías de "Austin Powers", murió a causa de síntomas relacionados con la intoxicación por alcohol en abril pasado, resolvió el juez de instrucción del condado de Los Ángeles.

Los oficiales del forense dictaminaron que la muerte del actor, de 49 años, fue un suicidio. El actor había luchado contra el abuso de alcohol y fue hospitalizado por presunta intoxicación por alcohol tres semanas antes de su muerte, el 21 de abril pasado.



En ese momento las publicaciones en sus cuentas de Instagram y Facebook pedían a los fanáticos que lo mantuvieran en sus pensamientos y oraciones. "Recibe la mejor atención posible y descansa cómodamente", se leyó en una publicación. "Aprecia el apoyo de familiares, amigos y fanáticos de todo el mundo", remató.

La página de espectáculos TMZ informó en ese momento que uno de los amigos de Troyer había llamado a las autoridades y lo había descrito como extremadamente molesto, borracho y suicida. Un aviso publicado después de su muerte se centró en temas similares.

"La depresión y el suicidio son problemas muy serios", decía el aviso. "Nunca se sabe qué tipo de batalla pasa alguien por dentro. Sean amables unos con otros. Y siempre se sabe, nunca es demasiado tarde para pedir ayuda a alguien".



El aviso continuó: "Verne también era un luchador cuando se trataba de sus propias batallas. A lo largo de los años él luchó y ganó, luchó y ganó, luchó y luchó un poco más, pero desafortunadamente esta vez fue demasiado".

Troyer, quien medía 32 pulgadas de alto, interpretó a "Mini-Me", el hombre de la mano derecha del enemigo de Austin Powers, Dr. Evil (interpretado por Mike Myers) en 1999: "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me", y en la secuela de 2002, "Austin Powers in Goldmember".

Troyer también protagonizó "Mighty Joe Young", "My Giant", "Jingle All the Way", "Men in Black", "Bubble Boy" y el duende Griphook en "Harry Potter and the Sorcerer's Stone".

