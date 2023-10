Víctor Manuel mide su vida en canciones: presenta en México gira por sus 75 años

Nada en el entorno familiar de Víctor Manuel era propicio para la música, salvo que su madre cantaba todo el tiempo las tonadas mexicanas famosas de la época. A los 14 años, se animó a escribir su primera canción y durante su adolescencia fue puliendo un estilo que mantiene hasta la fecha. El cantautor español celebra su trayectoria con una gira titulada La vida en canciones 75 aniversario tour.

En entrevista con El Sol de México, cuenta que los cantantes italianos y franceses que escuchaba en la radio lo inspiraron en su adolescencia. “Por ellos decidí que quería componer canciones y cantar, pero así en el vacío, sin más”. Tendré tu amor, fue la primera y “horrorosa” canción que compuso.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“En esa época hice alrededor de 30 y tantas canciones, hasta que me salió una que pensé que merecía la pena, bueno, yo sentí que merecía la pena este oficio por dos canciones, una era El cobarde, la historia de un desertor que le llaman a la guerra, pero él no quiere pegar tiros a una gente contra la que no tiene nada y El tren de madera, que era un trenecillo muy pequeño que pasaba por delante de mi casa y viajaba a localidades pequeñas. Con esas dos canciones encontré una manera de componer, de cantar incluso”.

Víctor Manuel explica que nombró así a su gira, que llegará a México el 15 de octubre, en el Auditorio BB y el 17 en el Teatro Metropolitano de Querétaro, porque mide tanto su vida como la de sus personas queridas en canciones, esas que comenzó a grabar en 1967. “Los momentos más jodidos están ahí, igual que los inmensos momentos de alegría, porque esta profesión es maravillosa, incluso cuando te va mal”.

Apunta que en esta gira, que recorre su trayectoria, se ocupó de “poner límites a la melancolía”, pues “la melancolía es muy destructiva, puedes tener nostalgia, que es diferente, de cosas que has vivido, que piensas que merecería la pena vivir otra vez. Pero la melancolía destruye porque es pensar que las cosas pudieron ser mejores, claro que todo es perfectible, pero porque tú lo decides, no porque alguien venga a enseñarte cómo debe ser la vida”.

Gossip Gustavo Cordera se reinventa para seguir vivo: estrena Espíritu





COMPOSITOR DE LA MARGINALIDAD

El artista, que compuso en 1970 Quiero abrazarte tanto, “la primera canción que además de amor tiene sexo entre líneas, porque estamos hablando de 1970, cuando todo era entre líneas”, pasó por la censura de los últimos años del franquismo, que prohibió temas como Asturias, el poema sobre la guerra civil de Pedro Garfias.

Admite que éxito y fracaso, son un binomio ineludible, “pero también lo que te hace que valores el éxito, es fracasar de vez en cuando, porque es una lección moral que te da la vida. He tenido canciones que me han producido no sólo fracasos, sino tragedias personales, prohibiciones, un montón de cosas que sería largo de contar, pero a las que no he renunciado nunca, porque son parte de mi vida, pienso en la censura a alguna canción más extrema como No quiero ser militar, todo eso me produjo ciertos descalabros”, explica.

De la parte luminosa de su labor, reconoce la virtud “de haber metido en canciones cosas que no estaban cantadas antes, que nadie se había ocupado de ellas, como Sólo pienso en ti, o Quién puso más (que trata de la homosexualidad).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cada autor mira la realidad y ve algunas cosas, ni mejores ni peores, diferentes. Yo tengo un ojo especial para la marginalidad, lo que está fuera, lo que a la sociedad le cuesta admitir, como le costaba admitir que dos discapacitados podían enamorarse y podían follar también, eso le ha costado entenderlo incluso a la gente más próxima a ellos”, dice de los protagonistas de Sólo pienso en ti.

“Mariluz y Antonio siguen viviendo donde vivían hace 45 años, cuando compuse la canción, ya están muy mayores como podrás imaginar, es un caso de estos que te reconcilian con la vida porque dos discapacitados de extracción humildísima que viven bajo el mismo techo fabricando muebles se enamoran, y hay un arzobispo que les prohíbe casarse, pero el cura del pueblo les casa y tutelados por la residencia donde viven, que está en Cabra, en la provincia de Córdoba, tienen tres hijos, dos de ellos universitarios y el tercero mecánico”, concluye el autor de temas como Adónde irán los besos y Soy un corazón tendido al sol.