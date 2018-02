Willie Colon cumple 50 años “La salsa no se acaba”

El cantante Willie Colón aseguró que tras cinco décadas de trayectoria no ha encontrado una fórmula para el éxito, sin embargo, ha logrado mantenerse vigente y en el gusto del público debido a su atrevimiento musical.

Con más de 50 años en la industria musical, el cantante estadounidense celebrará con un íntimo concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 9 de febrero próximo.









En entrevista telefónica para El Sol de México, el intérprete de "Talento de televisión" aseguró que un género como la salsa, con raíces musicales y culturales latinas no va a desaparecer de la industria musical, ya que existe un público incondicional para el género.

“Lo primero y más importante es no morirse ya las otras cosas vienen solas. Creo que todo se ha dado porque he sido un poco atrevido musicalmente, no hemos acertado en una fórmula, lo que si es que al aceptar nuevos ritmos, progresiones y acordes nos hemos mantenido”, comentó el intérprete.

Para el músico la salsa sigue teniendo una gran demanda “yo no tengo falta de trabajo”, indicó el compositor “hay demanda en todas partes, en América Latina, en Europa y Estados Unidos. Yo sé que hay otros géneros ahorita que están destacando como el reguetón, pero la salsa tiene un espacio especial”.

El rey del trombón quien lanzó el 1967 su primer material discográfico El malo, de la mano de Héctor Lavoe, se ganó la simpatía de la gente en una década de cambios tanto en la industria musical, como en la sociedad, plasmando en su lírica el respeto para los grupos étnicos que han abandonado su lugar de procedencia.

Y aunque el género que domina actualmente la industria musical es el urbano, para el compositor este tipo de música contiene muchas influencias de la salsa, pues al igual que con el reguetón, las letras surgen de las vivencias de las clases marginadas.

“Creo que hay muchos vínculos entre la música urbana y la salsa, ellos usan muchos de nuestros ingredientes. Al igual que la salsa se cuajó de distintos ritmos de la música caribeña y del sureste, de la cumbia y ballenato, todo va fluyendo. Esta nueva música va evolucionando, pero todos los ingredientes están ahí”, comentó.

Por lo que, para el intérprete de 67 años, los géneros musicales no están peleado entre sí, a su parecer “los ritmos pueden tener una gran armonía”, sólo se trata de encontrar la combinación adecuada.