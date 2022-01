Con sus cuotas, televisoras sostienen a músicos durante la pandemia

Víctor Guzmán González, un experto en el bajo eléctrico, es el músico que juega por una tercera gestión como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM) Ciudad de México. De ganar las elecciones que se realizan este viernes 21 de enero, sumará 12 años como líder del SUTM.

Dirigente del sindicato desde 2014, Guzmán González explicó que en los últimos dos años se desplomaron los ingresos en las arcas del sindicato que dirige. De 90 empresas con las que tienen contratos colectivos de trabajo, sólo las de televisión como Televisa y TV Azteca producen programas en vivo, series y hasta telenovelas.

“Nuestras entradas económicas gracias a las televisoras oscilaron entre un 45% a un 50% comparado con lo habitual, con lo que solventamos las necesidades que tenemos. Nuestra prioridad es la secretaría de Previsión Social que atiende a nuestros enfermos con medicinas y operaciones quirúrgicas, así como en el rubro administrativo”.

En entrevista con El Sol de México, el candidato Víctor Guzmán -quien espera volver a dirigir el SUTM durante el cuatrienio 2022-2026-, conmina a los mil 700 agremiados activos a ejercer su voto hoy viernes 21. “Ejerciendo su voto libre, secreto, directo y seguro”. La jornada arranca a las 10 de la mañana con un cierre puntual a las 18:00 horas en las instalaciones del SUTM, a la salida del Metro Taxqueña.

De los 84 años de historia del SUTM adherida a la CTM, Víctor Guzmán informó que lleva 40 años como afiliado. Su contrincante en las elecciones es Gilberto Navarrete, director general de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, “no lleva ni seis años en el SUTM”.

Sobre las supuestas arbitrariedades que se han denunciado, Guzmán González aclara que “es mentira que los integrantes del Comité Electoral temporal sean personas de mi confianza, no; se eligieron con voto directo y secreto en urnas, en una asamblea con 400 músicos presentes y ante notario público”.

Víctor Guzmán fue durante 13 años músico de Raúl Vale y en los últimos cinco ha trabajado en programas de televisión.

“Tampoco es cierto que se limpió el padrón de músicos. Precisamente se mandó a registrar el Padrón del 2019, donde no se tomó en cuenta el 2020 y 2021, porque la mayoría de agremiados no cotizó. Y este padrón se registró en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que da fe que a nadie se dio de baja, simplemente no se tomaron dichos años porque repito, durante la pandemia no pudieron cotizar como se acostumbraba ante el cierre masivo de los conciertos, espectáculos en vivo, teatros”.

Ejemplifica que “en la pandemia gestionamos ante la Secretaría del Trabajo con la doctora Soledad Vargas, un programa de apoyo al desempleo que era de tres mil pesos. Mandamos nuestro padrón de músicos profesionales y ellos directamente hablaron con los agremiados para informarles de este apoyo. Nuestro padrón es tan válido, que las autoridades saben del mismo”.

Víctor Guzmán expresó que de favorecerle el voto de los mil 700 músicos con derecho a ejercerlo, su plan de trabajo será “darle continuidad a las plataformas digitales de música, en streaming, al podscat, redes sociales, porque esta pandemia nos abrió fuentes de trabajo en estas áreas y estaremos muy atentos a la forma de cómo cobrar para seguir cotizando al SUTM.

“También le daré prioridad a la Seguridad Social que ésta depende del Estado para que entremos como afiliados, tiene que garantizarnos una pensión, un acceso a créditos para vivienda. Por eso estamos pensando en la instalación de la Comisión de Cultura que hay en la Ley del Espectáculo en México, que a través de comisiones donde convergen la SACM, ANDA, ANDI, SUTM, SOGEM; vamos a unirnos a exigir mejores condiciones de trabajo, no sólo para músicos, actores, escritores e intérpretes-ejecutantes, sino para todos los que formamos parte del Espectáculo en general y para todo lo que tenga que ver con cultura”.