Concha Buika y Carlos Santana comparten su música con espíritu africano

Tras un afortunado encuentro, Concha Buika grabó con Carlos Santana Africa speaks, un álbum para el que la española puso letra, melodía e interpretación a las 11 canciones que integran la producción de Rick Rubin.

Buika está en México para cerrar hoy la primera etapa de su gira en Boca del Río y después regresará a Miami para tomarse lo que resta del año de vacaciones. Previo a viajar a tierra veracruzana en charla con El Sol de México, Buika comparte cómo fue colaborar con Carlos y su banda. "Una experiencia maravillosa, porque ese hombre es un ángel en la Tierra. El me buscó, porque sabe de mi obra y quería que a sus bases de canciones, que llevan lo que él siente y cómo ve el mundo, les pusiera letra y música, porque estaban huérfanas; entonces van con un poco de poesía y mi voz con toda la libertad que él me dio. Santana fue todo, porque es su disco y Rick puso la producción”.

Con sonidos de rock, blues y jazz, temas como es Oye éste mi canto, Blues skies, Luna hechicera, Bandele y Paraísos quemados, el disco cuenta con la participación en la batería de la esposa de Santana, Cindy Blackman.

De acuerdo con Buika, “cada canción lleva impregnado un estado emocional, un pensamiento y un momento para la alegría, la tristeza, la nostalgia, la solidaridad, el apoyo; todo esto es sentimientos, emociones, historias que he vivido, que me han contado, que pienso y que siento. Yo no soy capaz de escuchar este disco como piezas separadas, son una globalidad”.

La compositora y cantante espera que en el 2020 puedan coincidir en un concierto gracias a Africa Speaks, “me encantaría que sea en México, porque este país me representa como imagen de la mujer poderosa. México es el lugar para inspirarse, para amar, para sentir, para respirar...”.

Además, adelanta que si bien tomará vacaciones de los escenarios en vivo, ese tiempo lo dedicará a grabar su nuevo álbum solista. "Ya tengo un cúmulo de letras porque pretendo presentarlo a principios de 2020 y entre estas canciones van unas dedicadas a la migración”.