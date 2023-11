Corona Capital 2023: 5 bandas icónicas que no te puedes perder del festival

El Corona Capital 2023 es uno de los festivales más importantes de México y está próximo a celebrarse. Cerca de 80 bandas se reunirán en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y prometen ofrecer un fin de semana memorable.

Este gran festival musical se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre y en caso de que estés algo desorientado aquí te queremos recomendar algunas bandas icónicas que por nada te puedes perder.

5 bandas icónicas del Corona Capital 2023

Pet Shop Boys

La banda británica de synth-pop Pet Shop Boys es un referente de la mayoría de músicos en la actualidad. Esta legendaria agrupación nació en Londres en 1981, cuando el vocalista Tennant, quien se desempeñaba como ex editor de Marvel Comics conoció al tecladista Lowe en una tienda de electrónica.

Ambos compartían un cariño por la música electrónica y los sintetizadores, por lo que decidieron formar una banda. De la mano del productor Bobby "O" Orlando, los Pet Shop Boys lanzaron su primer sencillo "West End Girls" de 1984.

La banda alcanzó el éxito cuando lanzó su LP debut de Pet Shop Boys de 1986, Please. Su estilo, una mezcla de dance y sintetizadores los hizo alcanzar la cima. "It's a Sin" y "What Have I Done to Deserve This?", junto a "Always on My Mind", un emotivo cover de Elvis Presley son de sus temas más reconocidos.

The Cure

The Cure nació en 1976 bajo el nombre de Easy Cure. El grupo liderado por Robert Smith (voz, guitarra), Michael Dempsey (bajo), Lol Tolhurst (batería) y el guitarrista Porl Thompson comenzó su carrera en 1977 en el sur de Inglaterra y un año después, luego del partido de Porl, nació The Cure.

El grupo firmó con el sello Fiction de Chris Parry y lanzó su álbum debut Three Imaginary Boys que incluía grandes éxitos como "Boys Don't Cry" y "Jumping Everyone Else's Train".

Conocidos por sus ritmos oscuros y bailables, que algunos llamarían precursores del post punk, The Cure brindará uno de los espectáculos más esperados del Corona Capital 2023.

The Chemical Brothers

Muchos aseguran que por lo menos una vez en la vida se debe experimentar el impresionante show que llevan a cabo Tom Rowlands y Ed Simons, mejor conocidos como The Chemical Brothers.

Con ritmos que combinan el dance, el hip-hop, el trip-hop y el rock, esta banda se ha posicionado como una de las favoritas en los grandes festivales. El espectáculo de luces y todo el entramado visual hacen a su show uno de los más impactantes que se han visto.

Algunas canciones que esperamos son “Galvanize”, “Hey Boy Hey Girl”, “Do it again” y “Out of control”.

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Noel Gallagher, quien fuera vocalista y guitarrista principal de Oasis, formo su propia banda en 2010 junto a Gem Archer (guitarra), Mike Rowe (piano) y Chris Sharrock (batería), así como Russell Pritchard (bajo).

El nombre confesó en entrevista surgió como inspiración del Fleetwood Mac y la canción " High Flying Bird ", de Jefferson Airplane.

La banda surgió luego del conocido pleito del 2009 cuando Liam y Noel pelearon tras bambalinas, el encuentro fue fuerte, incluso Liam rompió una guitarra. Meses después aparecería en la página oficial de la banda un mensaje de Noel declarando que dejaba la banda. “Con algo de tristeza y gran alivio dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más."

Alanis Morissette

Originaria de Ottawa, Canadá, Alanis Morissette empezó su carrera tocando el piano y escribiendo canciones en su juventud. Comenzando en programas de TV y luego ahorrando para su primer disco, Fate Stay with Me, Alanis se concentró desde los 10 años a la música.

Su primer contrato lo logró a los 14 años con el sello MCA Canadá y se mudó a Toronto para comenzar esa nueva etapa de su vida. Entre las canciones que más esperamos están “Ironic”, “You Oughta Know”, “Thank U” y “Hand My Pocket”.