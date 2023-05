Crisis existencial de Michel Franco inspira la cinta Sundown: Secretos en Acapulco

Hace tres años, Michel Franco atravesaba una crisis existencial, lejos de enfrascarse en una depresión, el director comenzó a desahogarse a través de la escritura.

Fue así como nació su nuevo filme Sundown: Secretos en Acapulco, protagonizado por Tim Roth, Albertine Kotting, Samuel Bottomley, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios y que ya está disponible en cines comerciales.

El filme aborda la historia de Neil Bennett (Tim Roth) quien decide quedarse en Acapulco, México, a pesar del deceso de su madre. Neil recibe la noticia junto a su hermana Alice (Charlotte Gainsbourg) y sus sobrinos; ellos son herederos de la fortuna familiar, pero lejos de interesarle eso, el protagonista prefiere explorar más las tierras aztecas y encontrarse a sí mismo.

“Acapulco es el sitio que más veces he visitado en mi vida, en plan de vacaciones porque es a lo que los chilangos nos toca. Tengo 43 años, entonces desde la carretera vieja con la familia, Acapulco era el destino predilecto y tengo memorias muy buenas de este lugar y ha ido cambiando mucho con los años”, afirmó Franco en entrevista.

“Quería retratar eso como una especie de analogía relacionada sobre cómo he ido cambiando yo en los años y cómo el personaje de Tim está viviendo una crisis existencial y está en busca de la libertad. De alguna manera como escritor y director entendí cómo podía combinar todos esos elementos por eso decidí hacer esta película”, agregó el director.

El tema principal es la búsqueda de la libertad. Neil se cuestiona hasta qué punto pueden llegar sus límites. Es una cinta, dijo Franco, que busca más la experiencia y que explora la fantasía de la libertad de un hombre que decide cortar todos los lazos con su familia.

“Neil no hace un esfuerzo (por adaptarse) y no habla español, es un extranjero que se está dejando llevar por lo que cada día se le presenta y las circunstancias. La violencia es más un telón de fondo a lo que él puede o no reaccionar, así como lo hacemos en la sociedad, eso me interesa de la normalización de la violencia”, expresó el director.

Esta es la segunda vez que Franco y Roth trabajan juntos, la primera vez fue en 2015, en el filme Chronic: el último paciente. El interés del actor inglés de colaborar con el mexicano surgió desde hace más de una década cuando conoció en Cannes a Franco.

A diferencia de otros largometrajes en los que su duración se prolonga hasta tres horas, el mexicano autor de películas como Después de Lucía y Nuevo Orden, mismas que han sido galardonadas en Festivales como Cannes y Venecia, respectivamente, apostó por compactar su trama en sólo 80 minutos, algo que considera un reto mayor.

“En Nuevo Orden también tenía una duración bastante compacta y, en general mis películas no rebasan los 100 minutos, me parece que es más difícil y es un ejercicio valioso decir mucho con poco y con claridad y en síntesis y eso me interesa más que las películas que se alargan sólo por repetirse o decir a través de los diálogos todo muchas veces sin confiar en el espectador”, aseguró.

Franco en compañía de Roth y Larios presentaron este miércoles el estreno del filme en un cine del sur de la ciudad, en una función especial a medios e invitados especiales.

El director agradeció al público su participación y apoyo.

“Para mí es muy importante que esta cinta sea distribuida en México, creo que en ningún lugar entienden las sutilezas que la película presenta y sólo el público mexicano entiende lo que es Caleta , Acapulco, cómo ha cambiado este puerto a lo largo de los años y ahora que ya se verá en salas comerciales de cine se cierra este ciclo, me siento muy contento.

“Agradezco su apoyo porque como saben el cine es una batalla que cada vez se complica más con el stream y reconquistar al público después de la pandemia no ha sido fácil”, expresó.