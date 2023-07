Cuestionario Proust: Stilo

El artista se encuentra en un momento clave de su carrera musical, superando más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales y alcanzando más de 550 mil escuchas mensuales, además de más de 170 mil seguidores en redes sociales. Actualmente promociona su nuevo tema “Que más da”, en colaboración con Solitario Mondragón, un tema que se une a una serie lanzamientos que el rapero irá develando como parte de su próximo álbum.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar en casa en familia en un domingo eterno, sin trabajo, sin preocupaciones, sin prisas.





¿Cuál es tu más grande miedo?

Me da muchísimo miedo creer que sé algo, cuando realmente no lo sé.





¿Cuál es el rasgo que más te desagrada de ti?

Hay veces que me siento raro emocionalmente y prefiero no hacer nada en el día, aunque tenga ocupaciones.

¿Cuál es el rasgo que más te desagrada en los demás?

Odio la falsedad, no hay nada que me desagrade más que una persona que intente aparentar algo que no es.





¿A qué persona viva admiras más?

Admiro a toda mi familia. No sólo a una.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Vivo demasiado tiempo de fiesta.





¿Cuál es tu estado mental?

Creo que tranquilo, hay algunas cosas que me estresan, como el cambio climático, el trabajo, etcétera, pero supongo que eso nos pasa a todos.

¿Cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada?

No considero sobrevalorada ninguna virtud.





¿En qué ocasiones mientes?

Trato de nunca mentir, pero creo que sólo miento cuando me echo la culpa de algo que no hice para evitar alguna situación.





¿A qué persona viva desprecias más?

Creo que a nadie.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

El honor.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en una mujer?

El honor.

¿Qué palabras o frases usa más en exceso?

¿Sí me explico?





¿Qué o quién es el amor más grande de tu vida?

Mi familia.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría saber tocar varios instrumentos musicales.





Si pudieras cambiar algo de ti mismo, ¿qué sería?

Creo que no cambiaría nada.





¿Cuál consideras que es tu mayor logro?

Dedicarme a lo que me gusta.

Si fueras a morir y regresar como una persona o una cosa, ¿cuál sería?

Regresaría como cualquier cosa, pero que sea libre.





¿Dónde te gustaría más vivir?

Xalapa es el mejor lugar para vivir.





¿Quiénes son tus escritores favoritos?

J. J. Benítez, Erick Hervé.





¿Con qué figura histórica te identificas más?

Pancho Villa.





¿Quiénes son tus héroes en la vida real?

Las personas que desde sus casas buscan ayudar a las personas en situación de calle, perritos, hospitales, etcétera, personas que nadie les pidió que ayudaran y que no reciben apoyo del gobierno, pero que destinan su vida a hacerlo.

¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?

Creo que no me arrepiento de nada, creo que todo siempre pasa en el momento que debe pasar.





¿Cómo te gustaría morir?

Dormido.





¿Cuál es tu lema?

“¿Qué es lo peor que puede pasar?”