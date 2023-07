Cuestionario Proust: Kenia Saiz

Originaria de Burgos, España y radicada en México, Kenia tiene un estilo en el que combina el pop-rock con toques de happy punk, aderezado con mensajes poderosos y directos en sus letras. Su talento la ha llevado a presentarse en escenarios como el Zócalo capitalino, el Foro Sol y el Auditorio Nacional, además de tocar en diversos festivales internacionales y de ser telonera de artistas como La Oreja de Van Gogh y Vanesa Martín. Con una trayectoria de 10 años en la industria musical, recientemente anunció el lanzamiento de su sencillo "Baby Conmigo", que forma parte de su álbum debut, Ken.









¿El principal rasgo de tu carácter?

Resiliente.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Odio lo perfecto. Para mí, la clave de ser feliz es saber disfrutar los momentos buenos con plenitud y conciencia y atravesar los malos lo más rápido posible.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Impaciente.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La doble moral.





¿Tu gran miedo?

Hace bastante que no siento miedo. Pero creo que tiene que ver con lo que no controlo, como que alguien de mi entorno sufra.









¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Me siento en uno de los mejores momentos de mi vida. Siento mucha paz conmigo misma y me caigo muy bien en este momento.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi ropa, probablemente. Lo extravagante me atrae.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La moderación. No me gusta la gente que no se atreve a decir/ser lo que piensa por ser correcto o por caer bien todo el rato.





¿La persona viva a la que más admiras?

Voy cambiando cada vez que opino en esta pregunta. Pero acabo de ver el documental sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg y hacía tiempo que no me inspiraba y conmovía tantísimo una persona.









¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

En este momento, Putin.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Nena, es una palabra que utilizo todo el rato.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando no me apetece contestar el teléfono y digo que estoy ocupada.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La misma que en una mujer, el humor y sus principios.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

- - -





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música, sin lugar a dudas.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En este momento. Me siento plena y siento que estoy disfrutando mucho de manera consciente, de mi vida, mi tiempo y mi libertad.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me encantaría tener la habilidad de aprender muchos idiomas.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

La impaciencia. Es algo en lo que trabajo mucho y a día de hoy me sigue costando y generando mucha ansiedad.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber hecho siempre lo que me ha dado la gana.





¿Dónde te gustaría vivir?

Soy de esas personas que no les cuesta nada irse a otro lado. Me encanta la sensación de empezar de cero en otros lugares. Ahora mismo estoy feliz en la CDMX, en un tiempo, quién sabe.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Pues para qué engañarnos, probablemente sea el teléfono móvil.









¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Me fascina Cleopatra.





¿Tu pasatiempo favorito?

Me gusta salir a comer con amigos e invitar gente a casa.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Creo que sería un águila.





¿Cómo te gustaría morir?

Sin enterarme.

¿Tienes un lema?

Tengo dos en los que pienso mucho y los aplico en mi vida: “The show must go on”, en el escenario y en la vida. Porque pase lo que pase, la función y el mundo no paran. Y “Con todo, sino pa qué”, que siempre lo decía mi primo. Falleció hace tres años y teníamos la misma edad. Me encanta pensarla cada vez que empiezo algo importante.