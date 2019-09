Daniela Luján celebra 25 años de contar historias

Sus inicios fueron en la televisión con Plaza Sésamo y posteriormente telenovelas como Luz Clarita, Gotita de amor y El diario de Daniela. Ahora, confiesa que su verdadera pasión es el teatro. Ella es Daniela Luján, una actriz muy joven pero con la experiencia de toda una vida.

“La televisión es muy importante en mi carrera, ha sido el pilar, pero el teatro es mi verdadera pasión, he trabajado en los escenarios desde que era niña, la primera obra fue Luz Clarita en el país de la fantasía, fue a la par del éxito en televisión y de ahí se desarrollaron otras como El Mago de Oz, luego hubo juveniles y musicales como Vaselina, La cenicienta, 12 princesas en pugna y otras más complicadas como La estética del crimen, pero la comedia es mi fuerte y fue muy exitoso el montaje de Una familia de diez”, afirmó en exclusiva para Organización Editorial Mexicana.

Cuestionada sobre cómo se vislumbra dentro de unos años, Daniela suspira y confiesa que no tiene nada escrito, “no me he tomado el tiempo suficiente para pensarlo, aunque sí me veo haciendo teatro, aunque quiero hacer series en Telemundo, o en alguna producción de Argentina o Colombia, donde se están creando buenos contenidos”, señaló la actriz que tiene planes de incursionar en la producción de teatro infantil.

Sobre su regreso a la televisión, comentó que Una familia de diez es un proyecto que desde hace doce años no se ve nada nuevo, “pero volvemos muy distintos. Gaby, mi personaje ya es mamá, su hijo tiene doce años y la veremos cómo no ha madurado nada, se pone al tú por tú con el niño y al final, ni ella ni su pareja (Plutarco), pueden educarlo, así que los que eran papás y ahora regresan ya en papel de abuelos, son los que al final, se hacen cargo de toda la familia”, expresó.

En su faceta como cantante, Daniela Luján compartió: “si me invitan a hacer un musical lo hago muy bien, me siento cómoda porque hago un personaje, pero yo, Daniela Luján cantarle a la gente, se me dificulta, quiero que se escuche perfecto y por eso ya no lo disfruto, así que esa parte la tengo guardada por el momento”.

Así, mientras espera cumplir más desafíos en los escenarios, disfruta de esta etapa de su carrera. "Creo que el reto sería ser parte de una obra de Moliere, o Shakespeare y algún musical, que me imponga una meta a superar, como cantante y como actriz”.

Por último, dijo que ya no vive para trabajar, como hace apenas unos años. “Las prioridades van cambiando, creo que entendí que la vida es corta y hay que disfrutarla, ahora trabajo para viajar, me encanta disfrutar de otras culturas".