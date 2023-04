Drake Bell habría amenazado con suicidarse momentos antes de ser reportado como desaparecido

En días anteriores el actor y cantante Drake Bell fue reportado como desaparecido por el Departamento de Policía de la Ciudad de Daytona Beach, en Florida, Estados Unidos, pero luego de unas horas se indicó que el artista se encontraba a salvo.

De acuerdo con TMZ la estrella del programa "Drake y Josh" pudo haber tenido una pelea con su esposa Janet Von Schmeling en la que posteriormente, amenazó con emborracharse y suicidarse.

Esto explicaría por que las autoridades estadounidenses alertaron inmediatamente sobre la supuesta desaparición del cantante, aunque ese mismo día Bell indicó en sus redes sociales que sólo había dejado el celular en el auto.

"Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche y esto?" fue el mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂 — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023

La revista TMZ asegura que obtuvo la llamada al 911, donde una persona del Departamento de Policía de Orlando explica por qué los policías estaban preocupados por la integridad de Drake.

El medio detalla que los policías de Orlando dicen que se involucraron porque "les dijeron que Drake estaba en una habitación de hotel de Orlando y había estado enviando mensajes de texto a su familia en California, amenazando con suicidarse".

El artista de 36 años recientemente terminó su libertad condicional por un caso de intento de poner en peligro a un niño, acusación por la que se declaró culpable.

En el 2015 fue arrestado en Glendale, en la ciudad de California, por pasarse un alto. Cuando la policía lo detuvo detectó que había ingerido alcohol y tuvo que pasar 10 horas tras las rejas, posteriormente fue liberado al pagar una fianza de 20 mil dólares.

Además de enfrentar una acusación por presunto abuso sexual hacia una mujer con la que mantuvo una relación alrededor de cinco años.