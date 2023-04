¿Qué pasó con Drake Bell? El cantante reveló el motivo de su desaparición

Este jueves el actor y cantante Drake Bell, fue reportado como desaparecido por el Departamento de Policía de la Ciudad de Daytona Beach, en Florida, Estados Unidos.

Luego de darse a conocer que la estrella de "Drake y Josh" se encontraba a salvo, fue él quien publicó en su cuenta de Twitter "Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche y esto?".

De esta forma, el cantante originario de California dio a entender que sólo se apartó de su teléfono unas horas y no estuvo en peligro.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂 — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023

Esto, ya que un gran número de usuarios en redes sociales compartieron la alarmante noticia e iniciaron teorías sobre lo que le pudo haber pasado a Bell.

Los seguidores de Twitter de Drake respondieron con memes a la explicación con tono burlón que brindó que actor sobre su supuesta desaparición.

Respuesta de Drake Bell desata memes

Los usuarios de redes sociales no demoraron en compartir memes sobre lo ocurrido, resaltando que estaban pensando lo peor y que incluso una élite se lo había llevado.

🤣😂🤣 pic.twitter.com/hnrudwUyaT — Irlandara (@Irlandara) April 13, 2023

También sirvió de oportunidad para que se recordaran escenas icónicas de la famosa serie donde compartió papel protagónico con Josh Peck donde destacó la famosa frase "oye, tranquilo viejo" y la expresión "Megan", haciendo referencia al papel de Miranda Crosgrove en la serie.

Internet:

Drake Campana reportado como desaparecido.



Drake horas después: pic.twitter.com/9fgeik1gKD — Jhonki_Gonzalez (@Jhonki_47) April 13, 2023

La escena donde Drake dice "a veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente" también sirvió de inspiración para responder a la burla del actor.