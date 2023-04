Jamie Foxx es hospitalizado de emergencia por complicaciones médicas

El actor de The Amazing Spiderman 2, Jamie Foxx de 55 años, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir complicaciones médicas, así lo confirmó su hija Corinne Foxx en su cuenta de Instagram.

Corinne detalló que tras los primeros malestares el actor fue llevado al hospital y que ya se encuentra en recuperación, del mismo modo, solicitó en nombre de la familia la privacidad durante el tiempo que dure la situación.

"Queríamos compartir que mi papá, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya se está recuperando. Sabemos cuánto es amado y apreciamos sus oraciones. La familia solicita privacidad durante este tiempo”.

Eric Marlon Bishop, más conocido como Jamie Foxx es un actor, comediante, productor discográfico y cantante estadounidense que se hizo muy conocido por su interpretación de Ray Charles en la película biográfica Ray de 2004, por la que ganó un Premio Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un Premio del Sindicato de Actores como Mejor Actor.

Uno de sus personajes más reconocidos es el de el villano Electro en The Amazing Spiderman 2 en 2014 y en Spider-Man: No Way Home en 2021, donde compartió créditos con los actores Willem Dafoe y Alfred Molina.