Edith Márquez, fiel a su estilo; cantará con sinfónica

Con una sólida trayectoria solista, la cantante Edith Márquez está segura de continuar en su misma línea, aunque experimente con otros ritmos. No cambiará su género musical, puesto que ella asegura le es totalmente fiel, asegura en entrevista. "No podría cambiar nada, eso es lo que a mí me gusta cantar y lo que siento. No podría brincarme de un genero a otro".

Márquez es consciente de que su música se ha convertido en un referente para las mujeres y asegura que se debe a que "es una cuestión de tocar el corazón de las personas". Aunque, agrega, en sus conciertos siempre hay niños entre el público. "Me sorprendo, pero creo que para la música no hay límites de nada", expresa.

Como parte de la experimentación que se permite con su voz, por primera vez cantará con orquesta sinfónica el próximo miércoles 9 de octubre en el Teatro Metropólitan, en el Concierto Con causa de Fundación MVS, a beneficio de personas de escasos recursos que padecen discapacidad auditiva.

"Creo que es uno de los sentidos que yo mas disfruto (el auditivo), me puedo imaginar lo que es no escuchar y debe de ser algo tremendo. El hecho de que cada año hagan este concierto con diferentes artistas y que ahora me hayan invitado a mí, es un privilegio, una fortuna bien grande de la cual me siento muy orgullosa", asegura.

Aunque aún no ha empezado los ensayos con la Orquesta Sinfónica de Puebla, promete que llevará a cabo un arduo trabajo musical dos días antes de la puesta en escena. "Creo que es un reto en cuanto a que se escucha muy diferente a lo que es con mariachi, le da otro toque y Abraham Barrera, mi director musical, está al pendiente de todos los arreglos".

El concierto será único en su especie puesto que la cantante no tiene planes de grabarlo ni de realizar otro parecido en un futuro cercano, además asegura que estará compuesto de "canciones que la gente ha hecho éxitos".

Edith Márquez sigue con las presentaciones de su gira Contigo Tour en la República y sin adelantar mucho, menciona que está trabajando en "muchas cosas diferentes y nuevas que creo que les van a gustar muchísimo".

La cantante además cantará en el concierto de Enrique Guzmán el 16 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Puebla, para presentar en vivo su canción La felicidad.